Microsoft готує оновлення для Windows 11, яке ускладнить встановлення системи без підключення до інтернету та використання облікового запису Microsoft. Компанія видаляє обхідні шляхи, які дозволяли користувачам створювати локальні профілі.

У компанії пояснюють такий крок можливими проблемами з налаштуванням пристрою в процесі (хоча раніше про такі "складнощі", чомусь, не згадували). Про це мовиться в описі до нової тестової збірки системи на сайті Microsoft, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Забута функція з Windows Vista знову повернеться на Windows 11, але з нюансами

Навіщо Microsoft змінює процес встановлення?

У новій тестовій збірці Windows 11 Insider Preview Build 26220.6772 розробники почали блокувати відомі методи створення локальних облікових записів під час першого налаштування системи (OOBE).

За словами Аманди Ланговскі, керівниці програми Windows Insider, ці механізми, хоч і допомагали обійти вимогу входу в акаунт Microsoft, могли призводити до пропуску важливих етапів налаштування. В результаті користувачі ризикували отримати не повністю сконфігурований пристрій, пояснила вона для The Verge.

Це означає, що в майбутніх версіях операційної системи для завершення встановлення Windows 11 Pro та Home буде обов'язково потрібне інтернет-з'єднання та обліковий запис Microsoft.

Microsoft "закручує гайки"?

Раніше цього року Microsoft вже заблокувала один з популярних методів обходу під назвою "bypassnro". Останні зміни також деактивували команду start ms-cxh:localonly, яку користувачі знайшли після попередніх обмежень. Тепер спроба використати цю команду просто перезапускає процес налаштування, не дозволяючи уникнути входу в акаунт.

Ці способи були популярними серед користувачів, які не хотіли використовувати обліковий запис Microsoft або бажали самостійно налаштувати назву папки користувача, яка за замовчуванням створюється на основі електронної пошти.

Водночас Microsoft запропонувала альтернативу для однієї з проблем. Тепер користувачі зможуть задати власну назву для папки профілю. Для цього під час встановлення системи потрібно буде викликати командний рядок і ввести спеціальну команду.

Очікується, що з часом ця функція стане простішим і доступнішим варіантом у меню налаштування.