Минулої неділі, 24 серпня, виповнилося 30 років з моменту виходу Windows 95. Ця операційна система від Microsoft здійснила революцію в IT-індустрії, представивши меню "Пуск" та підтримку Plug and Play. Вона назавжди змінила вигляд персональних комп'ютерів та досвід користувачів у всьому світі.

Windows 95 не лише принесла чимало принципових змін, вона також популяризувала "синій екран смерті", який попри останні зміни Microsoft, досі вважається культовим елементом системи і з технічного ком'юніті перейшов у культурний простір, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Microsoft розслідує, чому після апдейту Windows 11 зникають диски

Чим Windows 95 запам'яталася користувачам?

Рівно три десятиліття тому, 24 серпня, стартували продажі Windows 95, яка відкрила нову сторінку в історії операційних систем. Це була повністю самостійна ОС, що підтримувала багатозадачність, а також 16- і 32-розрядний код.



Windows 95 на полиці магазину / Фото Unsplash Bernd Dittrich

Для сумісності зі старим програмним забезпеченням та для завантаження використовувалося середовище MS-DOS, яке було частиною системи.

Саме у Windows 95 вперше з'явилися елементи, що стали канонічними для продуктів Microsoft:

меню "Пуск",

панель завдань,

"Провідник".

Ще одним великим досягненням стала реалізація стандарту Plug and Play, що дозволяв автоматично налаштовувати підключене до комп'ютера обладнання. Розробники також зробили значний акцент на підтримці ігрових та мультимедійних додатків.

Ви можете здивуватися, але попри стрімкий розвиток технологій та мільярдні інвестиції в штучний інтелект, багато сфер нашого життя досі залежать від застарілих операційних систем, таких, як Windows 95.

Деякі системи в тому числі і стару вінду продовжують використовувати в лікарнях, на транспорті та у фінансових установах, особливо в США. Це створює чималі незручності і навіть є потенційним ризиком для безпеки.

Чому і де старі Windows досі використовують?

Багато банкоматів усе ще працюють на Windows XP або навіть Windows NT, яка вийшла у 1993 році. Річ у тім, що оновлення цих машин пов'язане з високими витратами на сумісність обладнання, дотримання нормативних вимог і необхідністю переписувати фірмове програмне забезпечення.

Microsoft припинила підтримку Windows XP ще у 2014 році, але ці системи досі використовують через їхню надійність та інтеграцію з банківською інфраструктурою.

Подібні приклади можна знайти і в інших сферах. У 2024 році німецька залізнична компанія Deutsche Bahn шукала системного адміністратора для обслуговування дисплеїв у кабінах машиністів. Кандидат повинен був мати досвід роботи з Windows 3.11 та MS-DOS – системами, випущеними 32 і 44 роки тому відповідно.

Тут все доволі зрозуміло – поїзди мають тривалий термін служби, до 30 років, і системи, які відповідають стандартам безпеки та довели свою стабільність, залишаються в експлуатації.

Схожа ситуація і в США. Легкорейковий транспорт у Сан-Франциско не запускається, доки в комп'ютер системи керування не вставлять дискету для завантаження ПЗ на базі DOS.



Дискети досі використовують для запуску деяких систем / Ілюстративне фото Unsplash

А в одній із друкарень Сан-Дієго досі працюють два гігантські принтери LightJet, підключені до серверів на Windows 2000.

Річ у тім, що ці машини забезпечують неперевершену якість фотодруку, а спроба оновити комп'ютер до Windows Vista коштувала б 50-60 тисяч доларів через необхідність купувати нові ліцензії на все програмне забезпечення.

Чому Windows 95 так "залетіла"?

Масштабна рекламна кампанія забезпечила новинці шалений успіх. За перші п'ять тижнів Microsoft продала 7 мільйонів копій Windows 95.

Однак, попри всю свою прогресивність, система не вирізнялася стабільністю. Постійні збої та демонстрація "синього екрана смерті" (BSoD) стали звичним явищем для користувачів.

Втім, це не завадило Windows 95 стати однією з найпопулярніших операційних систем для персональних комп'ютерів свого часу.

До речі, не лише Windows 95 "святкує" важливу дату, інша операційна система Microsoft – Windows 10 відзначила 10 років з дня виходу.