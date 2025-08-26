В минувшее воскресенье, 24 августа, исполнилось 30 лет с момента выхода Windows 95. Эта операционная система от Microsoft произвела революцию в IT-индустрии, представив меню "Пуск" и поддержку Plug and Play. Она навсегда изменила вид персональных компьютеров и опыт пользователей во всем мире.

Windows 95 не только принесла немало принципиальных изменений, она также популяризировала "синий экран смерти", который несмотря на последние изменения Microsoft, до сих пор считается культовым элементом системы и из технического комьюнити перешел в культурное пространство, рассказывает 24 Канал.

Чем Windows 95 запомнилась пользователям?

Ровно три десятилетия назад, 24 августа, стартовали продажи Windows 95, которая открыла новую страницу в истории операционных систем. Это была полностью самостоятельная ОС, поддерживавшая многозадачность, а также 16- и 32-разрядный код.



Windows 95 на полке магазина / Фото Unsplash Bernd Dittrich

Для совместимости со старым программным обеспечением и для загрузки использовалась среда MS-DOS, которая была частью системы.

Именно в Windows 95 впервые появились элементы, ставшие каноническими для продуктов Microsoft:

меню "Пуск",

панель задач,

"Проводник".

Еще одним большим достижением стала реализация стандарта Plug and Play, который позволял автоматически настраивать подключенное к компьютеру оборудование. Разработчики также сделали значительный акцент на поддержке игровых и мультимедийных приложений.

Вы можете удивиться, но несмотря на стремительное развитие технологий и миллиардные инвестиции в искусственный интеллект, многие сферы нашей жизни до сих пор зависят от устаревших операционных систем, таких как Windows 95.

Некоторые системы, в том числе и старую винду, продолжают использовать в больницах, на транспорте и в финансовых учреждениях, особенно в США. Это создает немалые неудобства и даже является потенциальным риском для безопасности.

Почему и где старые Windows до сих пор используют?

Многие банкоматы все еще работают на Windows XP или даже Windows NT, которая вышла в 1993 году. Дело в том, что обновление этих машин связано с высокими затратами на совместимость оборудования, соблюдение нормативных требований и необходимостью переписывать фирменное программное обеспечение.

Microsoft прекратила поддержку Windows XP еще в 2014 году, но эти системы до сих пор используют из-за их надежности и интеграции с банковской инфраструктурой.

Подобные примеры можно найти и в других сферах. В 2024 году немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn искала системного администратора для обслуживания дисплеев в кабинах машинистов. Кандидат должен был иметь опыт работы с Windows 3.11 и MS-DOS – системами, выпущенными 32 и 44 года назад соответственно.

Здесь все довольно понятно – поезда имеют длительный срок службы, до 30 лет, и системы, которые соответствуют стандартам безопасности и доказали свою стабильность, остаются в эксплуатации.

Похожая ситуация и в США. Легкорельсовый транспорт в Сан-Франциско не запускается, пока в компьютер системы управления не вставят дискету для загрузки ПО на базе DOS.



Дискеты до сих пор используют для запуска некоторых систем / Иллюстративное фото Unsplash

А в одной из типографий Сан-Диего до сих пор работают два гигантских принтера LightJet, подключенные к серверам на Windows 2000.

Дело в том, что эти машины обеспечивают непревзойденное качество фотопечати, а попытка обновить компьютер до Windows Vista стоила бы 50-60 тысяч долларов из-за необходимости покупать новые лицензии на все программное обеспечение.

Почему Windows 95 так "залетела"?

Масштабная рекламная кампания обеспечила новинке огромный успех. За первые пять недель Microsoft продала 7 миллионов копий Windows 95.

Однако, несмотря на всю свою прогрессивность, система не отличалась стабильностью. Постоянные сбои и демонстрация "синего экрана смерти" (BSoD) стали привычным явлением для пользователей.

Впрочем, это не помешало Windows 95 стать одной из самых популярных операционных систем для персональных компьютеров своего времени.

Кстати, не только Windows 95 "празднует" важную дату, другая операционная система Microsoft – Windows 10 отметила 10 лет со дня выхода.