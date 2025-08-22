Сейчас пользователям советуют воздержаться от установки обновления KB5063878 для Windows 11 24H2 для Windows 11. Как утверждает издание PCMag, Microsoft уже принимает меры, чтобы понять, что пошло не так, информирует 24 Канал.

Что не так с обновлением KB5063878?

Недавнее обновление для Windows 11 версии 24H2 под номером KB5063878, призвано исправить задержки при входе в систему, вызвало серьезную проблему.

Пользователи начали массово сообщать, что после его установки их SSD-накопители просто "исчезают" из системы – операционная система перестает их "видеть".

Проблема не ограничивается только исчезновением диска. Некоторые пользователи жалуются на зависание компьютера и внезапное аварийное завершение работы. Например, один из пользователей Reddit сообщил, что его накопитель Samsung 980 PRO объемом 2 ТБ перестал отображаться в системе после установки апдейта.

Японский сборщик ПК под ником @Necoru_cat одним из первых обратил внимание на проблему. Он отметил, что ошибка чаще всего проявляется на SSD, заполненных более чем на 60%, после непрерывной записи около 50 ГБ данных. Это особенно критично во время загрузки больших файлов, например, современных игр.

Как удалить обновление Windows?

Microsoft официально подтвердила, что начала расследование инцидента. К изучению проблемы присоединилась и тайваньская компания Phison, один из крупнейших производителей контроллеров для SSD. По их предварительным данным, проблема может затрагивать накопители различных брендов, и не только SSD, но и классические жесткие диски (HDD). Phison тесно сотрудничает с Microsoft для поиска и устранения причины сбоя.

Пока компании ищут решение, компьютерные энтузиасты и специалисты советуют временно воздержаться от установки обновления KB5063878.

Если апдейт установился автоматически, его можно удалить вручную через параметры системы. Стоит отметить, что сбой возникает не у всех пользователей – часть из них продолжает работать на обновленной системе без каких-либо проблем.