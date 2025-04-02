Классический синий фон, грустное лицо и QR-код заменят на упрощенный экран, который больше напоминает черный экран, появляющийся во время обновлений Windows, информирует 24 Канал.

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Окончательный цвет нового "экрана смерти" пока не подтвержден, но в тестовых версиях он отображается как зеленый экран.

В компании объяснили, что новый интерфейс лучше соответствует принципам дизайна Windows 11 и должен упростить взаимодействие с пользователями. Обновленный экран сохранит техническую информацию об ошибке или неисправный драйвер, но его общий вид станет менее перегруженным.

Сейчас протестировать новый уже GSOD могут участники программы Windows Insider в каналах Beta, Dev и Canary.

Microsoft уже экспериментировала с черным экраном смерти в тестовых сборках Windows 11 в 2021 году, но впоследствии вернулась к синему варианту. Ожидается, что новый дизайн станет частью обновления Windows 11 версии 24H2.

Компания активно работает над обновлениями различных аспектов Windows 11. Например недавно недавно приложение "Фотографии" получило новые функции на базе ИИ и поддержку Copilot для редактирования изображений и OCR для распознавания текста.