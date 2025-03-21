Кроме всплывающих сообщений на устройствах, компания начала рассылать электронные письма с предупреждением о завершении поддержки Windows 10 в октябре 2025 года, рассказывает 24 Канал.

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Windows 10 останется без обновлений и технической поддержки

В сообщениях Microsoft отмечает, что с 14 октября 2025 года Windows 10 больше не будет получать бесплатных обновлений программного обеспечения, технической поддержки и исправлений безопасности через Центр обновления Windows.

Как уточняет PCMag, пользователям рекомендуют обновиться до Windows 11 и предоставляют соответствующую ссылку для получения дополнительной информации.

Однако многие пользователи могут столкнуться с проблемами во время обновления, поскольку значительная часть устройств, выпущенных до 2018 года, официально не соответствует требованиям Windows 11 из-за отсутствия модуля безопасности TPM 2.0.

По данным некоммерческой организации PIRG, в 2025 году около 1 миллиарда компьютеров могут остаться без поддержки, поскольку продолжат работать на Windows 10.

И все же, если вы хотите установить Windows 11 на компьютер, который не поддерживает требования системы – это можно сделать.

Microsoft советует покупать новые устройства или утилизировать старые

В своих сообщениях Microsoft призывает пользователей найти способ обновления или приобрести новый ПК, который поддерживает Windows 11. Также компания рекомендует утилизировать или продать устаревшие компьютеры, хотя их стоимость на рынке будет крайне низкой.

Несмотря на активные призывы Microsoft, Windows 10 остается самой распространенной настольной операционной системой в мире. По данным Statcounter на февраль 2025 года, ее доля составляет 58%, тогда как Windows 11 используется лишь на 38% компьютеров.

Для пользователей, которые не хотят переходить на новую систему, Microsoft советует как минимум создать резервные копии файлов в OneDrive. Также есть возможность продлить поддержку Windows 10 еще на год за дополнительную плату в размере 30 долларов США.