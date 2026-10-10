Як знайти, яка програма або процес блокує файл у Windows

Мабуть, кожен користувач операційної системи Windows стикався з ситуацією, коли спроби видалити, перейменувати чи перемістити файл завершуються помилкою. Зазвичай причиною цього є фоновий процес, який продовжує непомітно використовувати файл у системі.

Як розблокувати файл за допомогою системних інструментів

Найпростішим способом вирішення цієї проблеми здається звичайне перезавантаження комп'ютера, але це вкрай незручно під час активної роботи. Операційна система від Microsoft має вбудований інструмент під назвою "Монітор ресурсів", який виявляє відкриті системні дескриптори та показує конкретну програму, пише 24 Канал.

Щоб скористатися цим засобом, користувачам потрібно натиснути комбінацію клавіш Win + R, ввести команду resmon та відкрити вкладку ЦП (CPU). Далі необхідно розгорнути розділ "Пов'язані дескриптори", ввести назву потрібного файла у поле пошуку та дочекатися результатів. Після цього система покаже назву програми, яку можна закрити у звичайному режимі.

Зокрема, серед результатів шукача нерідко з'являється системний процес explorer.exe. Фахівці застерігають від необачного закриття Провідника Windows. Якщо ви підозрюєте саме цю програму, краще спочатку закрити відкриті вікна папок або перезапустити процес у Диспетчері завдань.

Швидша альтернатива від розробників PowerToys

Попри свою користь, системний Монітор ресурсів іноді занадто повільно шукає відкриті дескриптори. Саме тому розробники пропонують зручнішу альтернативу у складі фірмового набору PowerToys, який містить спеціальний модуль File Locksmith. Цей інструмент дозволяє перевіряти статус файла безпосередньо через контекстне меню миші. Для цього достатньо натиснути правою кнопкою на заблокований документ, обрати пункт "Розблокувати за допомогою File Locksmith" та завершити програму ,яка заважає. Безкоштовну утиліту можна завантажити з Microsoft Store або сервісу GitHub.

Експерти закликають користувачів не зупиняти випадкові системні процеси без розуміння їхнього призначення. Найкраще спочатку з'ясувати походження програми, що вам заважає, закрити її стандартним способом і лише після цього повторити спробу видалення файла.