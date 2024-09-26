X посилила модерацію та збирається змінити роботу функції блокування сторінок

Соцмережа X почала активніше боротися з токсичним контентом. Опублікований звіт демонструє, що в X зросла модерація акаунтів, і це призвело до масових видалень у першій половині 2024 року. Таким чином X намагається продемонструвати занепокоєним рекламодавцям свої зусилля щодо боротьби з токсичністю на платформі.

У звіті, як повідомляє Engadget, надається інформація про заходи модерації платформи та її зусилля, спрямовані на безпеку користувачів.

А тим часом Соцмережа Bluesky, головний конкурент X, швидко зростає завдяки проблемам Ілона Маска

Згідно з даними, у першій половині 2024 року X заблокувала майже 5,3 мільйона акаунтів – це більш ніж утричі більше, ніж 1,6 мільйона акаунтів, заблокованих за той самий період у 2022 році.

– це більш ніж утричі більше, ніж 1,6 мільйона акаунтів, заблокованих за той самий період у 2022 році. Крім того, понад 10,6 мільйона дописів було видалено або позначено як такі, що порушують правила платформи, причому майже половину з них (4,9 мільйона) було видалено за порушення політики X щодо мови ворожнечі.

або позначено як такі, що порушують правила платформи, причому майже половину з них (4,9 мільйона) було видалено за порушення політики X щодо мови ворожнечі. Серед інших основних категорій – пости, що містять образи або переслідування (2,6 мільйона) і контент із зображенням насильства (2,2 мільйона).

Цікаво, що звіт намагається продемонструвати, що з моменту придбання Ілоном Маском платформи, яка раніше була відома як Twitter, помітно збільшився обсяг заблокованого токсичного контенту. Зазначається, що у другій половині 2021 року Twitter заблокував приблизно 1,3 мільйона акаунтів і позначив 4,3 мільйона дописів як такі, що порушують правила.



Дані зі звіту / Фото X

Попри сплеск зусиль з модерації, X стверджує, що менш як 1% усіх дописів на платформі порушують її правила, хоча занепокоєння з боку рекламодавців та правозахисних груп не зникає.

У звіті також наголошується, що X отримала 18 737 запитів від державних органів щодо розкриття даних, більшість з яких походять з Європейського Союзу. У 53% випадків X задовольнила ці запити.

Крім того, компанія отримала 72 703 запити від державних органів на видалення контенту, причому Японія лідирувала з 46 648 запитами, за нею йшла Туреччина з 9 364 запитами. X задовольнила понад 70% цих запитів на видалення контенту.

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X змінює функцію блокування

Нещодавно Ілон Маск повідомив на своїй сторінці про те, що X змінить роботу функції блокування сторінок користувачів. Раніше у випадку блокування одним користувачем іншого, обоє акаунтів втрачали доступ до контенту та взаємодії.



X змінить функцію блокування / Скриншот 24 Каналу

Тепер це працюватиме по-іншому. Користувачі зможуть бачити публікації та коментарі одне одного, але не зможуть взаємодіяти з ними.