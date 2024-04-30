Xiaomi випустила 10 000 електромобілів лише за перші 32 дні виробництва

Компанія Xiaomi, яку ми звикли сприймати здебільшого як виробника смартфонів, подалася на незвіданий для себе ринок електромобілів. Минуло кілька років з того часу, як ми вперше почули про її наміри випускати машини, як ми вже побачили перші екземпляри.

Перші 10 тисяч

Через місяць після запуску свого першого електромобіля Xiaomi заявляє про великі виробничі показники моделі SU7. Компанія каже, що такі обсяги виробництва підтримуються обнадійливою кількістю замовлень.

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Ми побачили першу модель Xiaomi SU7 у листопаді 2023 року. Як і припускали тоді експерти ринку, Xiaomi хотіла залучити потенційних покупців зі своєї існуючої клієнтської бази, яка налічує 20 мільйонів користувачів смартфонів у Китаї, пропонуючи цілісну систему між SU7 та іншими пристроями Xiaomi. Саме так і сталося.

За перші 27 хвилин після надходження машин у продаж виробник отримав понад 50 000 замовлень, створивши список очікування до семи місяців. Це змусило Xiaomi переосмислити свою виробничу стратегію і спробувати випустити більше SU7, ніж планувалося спочатку, щоб не відставати від попиту. Попри те, що Xiaomi є новачком у виробництві електромобілів, компанія, схоже, використовує свій виробничий досвід, і її складальні лінії в Китаї працюють на повну.



Xiaomi SU7 / Фото Xiaomi Automobile/Weibo

Кількість замовлень на Xiaomi SU7 уже перевищила 75 000

Згідно з повідомленням Xiaomi Automobile у Weibo, замовлення на SU7 досягли 75 723 одиниць за перші 28 днів з моменту його запуску в Китаї. Щоб не відставати від зростаючого портфеля замовлень, Xiaomi нарощує виробництво електромобілів, сподіваючись випустити 100 000 електромобілів SU7 цього року.

Компанія вже на шляху до цього, оскільки технологічна компанія, святкує свою 10 000-ту збірку всього через 32 дні після запуску SU7. З них 5 781 електромобіль SU7 вже доставлено до Китаю, а компанія тим часом натякає на плани виходу на нові ринки:

Ми віримо, що одного дня автомобілі Xiaomi будуть їздити по всіх дорогах світу!

– кажуть у компанії.

SU7 був запущений в трьох окремих варіантах: Standard, Pro та Max – за ціною 215 900 юанів (29 850 доларів), 245 900 юанів (34 000 доларів) та 299 900 юанів (41 450 доларів) відповідно. Минулого тижня засновник, голова правління та генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь заявив, що компанія планує поставити 10 000 SU7 вже у червні.