Польський мільярдер профінансує 14 ядерних реакторів у Британії: як це змінить енергоринок

Масштабні інвестиції в енергетику часто стають поштовхом для технологічних змін цілих країн. Проєкт, про який оголосили цими днями, обіцяє не лише нові потужності, а й зміну підходу до будівництва атомних станцій, де приватний капітал бере на себе головну роль у забезпеченні енергетичної стійкості.

Ядерне майбутнє у приватних руках

Британський енергетичний сектор готується до масштабних трансформацій завдяки ініціативі польського промисловця та колишнього гонщика Міхала Соловова. Консорціум SGE SMR, який він очолює, оголосив про намір інвестувати 35 мільярдів фунтів стерлінгів у будівництво мережі малих модульних реакторів (SMR). Ці установки планують розгорнути на трьох майданчиках по всій Великій Британії, включно з територією колишньої атомної електростанції в Глостерширі. Про це повідомляє видання The Guardian.

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За планом консорціуму, 14 малих реакторів зможуть забезпечувати електроенергією еквівалент 8 мільйонів британських осель протягом понад 60 років. Крім того, ці потужності розглядають як основу для живлення енергоємних центрів обробки даних, що стає критично важливим в епоху розвитку штучного інтелекту.

Соловов планує вкладати від 2,2 мільярда до 2,5 мільярда фунтів стерлінгів у кожен реактор потужністю 300 мегаватів. Основними технологічними партнерами проєкту стали американський виробник GE Vernova та японський промисловий конгломерат Hitachi, які розробили дизайн установки BWRX-300.

Через це я впевнений, що ми встановимо новий стандарт розвитку ядерної енергетики, поєднуючи нашу проривну бізнес-модель із перевіреною технологією BWRX-300 десятого покоління. Ми будемо сильно покладатися на ланцюжок поставок Великої Британії; це критичний елемент для нашого проєкту. Наш проєкт створить виразну конкурентну перевагу для економіки Британії,

– прокоментував засновник компанії SGE Міхал Соловов.

Нова модель фінансування та конкуренція

Консорціум сподівається отримати три майданчики для своїх реакторів уже до середини наступного року. Одне з потенційних місць – Олдбері у Південному Глостерширі, яке британський уряд раніше визначив для розвитку передових ядерних технологій.

Попри те, що подібні проєкти зазвичай потребують прямої державної підтримки, SGE SMR пропонує інший шлях. Вони планують використовувати схему контрактів на різницю (CfD), де фіксовану ціну за електроенергію гарантують лише після запуску генерації у 2034 році. Такий підхід захищає платників податків від фінансових ризиків, пов'язаних із можливими затримками будівництва, на відміну від суперечливої моделі фінансування проєкту Sizewell C, де споживачі платять за будівництво авансом.

Rolls-Royce повинна хвилюватися

Ця ініціатива створює серйозну конкуренцію британській компанії Rolls-Royce. Остання раніше виграла урядовий конкурс і отримала майже 600 мільйонів фунтів стерлінгів державної підтримки, щоб запустити свої малі реактори вже до 2032 року. Тепер на ринку з'явився потужний приватний гравець, який готовий діяти швидше та залучати значні обсяги капіталу без залучення бюджетних коштів.



Цей рендер торік опублікувала Rolls-Royce. ВІн показує будівлю для малого реактора / Зображення Rolls-Royce

Google у грі

Важливим елементом стратегії Соловова є співпраця з Google Cloud. Мільярдер розраховує, що технологічний гігант може інвестувати до 4,5 мільярда фунтів стерлінгів у центри обробки даних, які будуть безпосередньо використовувати енергію нових атомних реакторів. Це відповідає закликам уряду Кіра Стармера до розширення ядерних потужностей для підтримки енергоємного сектору високих технологій.

Плани SGE щодо малих модульних реакторів показують, що державна ядерна база дійсно відродила та стимулювала інтерес до приватних ядерних проєктів,

– додав виконавчий директор Асоціації ядерної промисловості Том Грейтрекс.

Подальший розвиток проєкту залежатиме від швидкості отримання ліцензій і погоджень від регуляторів. Якщо консорціуму вдасться реалізувати свої наміри, Велика Британія отримає одну з найсучасніших і найбільш гнучких енергосистем у світі, побудовану на базі передових модульних технологій.