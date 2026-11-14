Як правильно зберігати ноутбук, яким ви не користуєтеся, щоб не вбити акумулятор та екран

Плануєте довгу відпустку або купили новий ноутбук і хочете відкласти старий про запас? Просте вимкнення пристрою на кілька місяців може непомітно вивести з ладу його батарею чи пошкодити екран. Дотримання кількох базових правил допоможе повернути гаджет до життя у бездоганному стані.

Чому резервна копія та догляд за батареєю мають вирішальне значення

Перед тим як відправити комп'ютер на спочинок, обов'язково створіть резервну копію всіх важливих файлів. Не варто ризикувати цінною інформацією на випадок будь-яких непередбачуваних збоїв під час тривалого простою техніки, пише 24 Канал.

Головна причина, чому портативний комп'ютер потребує підготовки – це його літій-іонний акумулятор. Якщо конструкція дозволяє безпечно зняти батарею, фахівці радять витягти її та тримати окремо. Проте у більшості сучасних пристроїв елемент живлення вбудований, тому користувачам потрібно подбати про належні умови його перебування у спокої.

Температура безпосередньо впливає на працездатність накопичувача енергії. Якщо рідина всередині акумулятора перегріється або надмірно охолоне, це спричинить технічні проблеми. З цієї причини ноутбук варто тримати в приміщенні зі стабільною температурою, якомога далі від батарей опалення, обігрівачів та іншої побутової техніки, яка випромінює тепло. Також уникайте сирих або вологих куточків оселі.

Золоте правило заряджання та графік перевірки лептопа

Навіть у повністю знеструмленому стані літій-іонний акумулятор поступово втрачає енергію. Якщо він лежатиме розрядженим занадто довго, виникає небезпека глибокого перерозряджання, яке критично шкодить елементам живлення. Найкраще рішення для тривалого зберігання – зарядити ноутбук приблизно до 50 – 60 відсотків перед консервацією. Саме з таким рівнем заряду виробники зазвичай відправляють пристрої із заводів на склади магазинів.

Якщо ви плануєте не вмикати лептоп багато місяців, фахівці радять регулярно влаштовувати йому профілактику. Приблизно раз на шість місяців підключайте комп'ютер до розетки, заряджайте, а потім знову доводьте рівень заряду приблизно до 50 відсотків. Ця проста маніпуляція захистить акумулятор від передчасної деградації.

Фізичний захист корпусу, клавіатури та дисплея

Окрім турботи про елемент живлення, важливо подбати про фізичну безпеку гаджета. Покладіть лептоп у таке місце, де зверху на нього нічого не тиснутиме. Навіть невеликий важкий предмет, залишений на кришці ноутбука, здатен пошкодити матрицю екрана або сам корпус.

Обов'язково протріть екран і клавіатуру перед тим, як закрити пристрій. Будь-які дрібні крихти чи сміття, затиснуті між клавішами та склом протягом тривалого часу, можуть залишити подряпини або тріщини на дисплеї.

На завершення повністю вимкніть комп'ютер, від'єднайте зарядний кабель від мережі та заховайте ноутбук у чохол або оригінальну заводську коробку. Завдяки цій нескладній підготовці техніка працюватиме бездоганно, коли ви знову вирішите її дістати.