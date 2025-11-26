П’ять причин стрімкого стрибка Google в індустрії ШІ

Google переживає найпотужніший стрибок за останні роки: нова модель Gemini 3, власні чипи, перемога в антимонопольній справі, підтримка Воррена Баффета та стабільний бізнес пошуку вивели компанію в лідери гонки штучного інтелекту та різко підняли її капіталізацію.

За три роки компанія пройшла шлях від невпевнених кроків у чатботах до домінування в індустрії ШІ. Після гучного старту ChatGPT у 2022 році здавалося, що Google втрачав темп. Тоді навіть лунали заклики до відставки CEO Сундара Пічаї. Але сьогодні Google обійшов Microsoft за ринковою вартістю та наближається до оцінки у 4 трильйони доларів. Чому зміни стали такими стрімкими? Про це розповідає 24 канал із посиланням на Business Insider.

Дивіться також Google хоче живити дата-центри енергією Сонця з космосу

Чому Google раптово вирвався вперед?

Gemini 3 став проривом. Нова модель Gemini 3, презентована минулого тижня, отримала надзвичайно позитивні оцінки. Вона перевершує попередні версії та конкурентів у дизайні, кодингу, аналітиці, а також здатна створювати сайти й прості ігри. Це розширює її практичне застосування.

Після релізу акції Alphabet зросли більш ніж на 12%, а побоювання щодо відставання від OpenAI почали зникати. Також з’явилися ознаки, що закони масштабування все ще працюють, а отже Google здатен нарощувати якість моделей надалі.

Власні чипи стають перевагою. Як пише The Information, компанія понад десятиліття розвиває Tensor Processing Units – спеціалізовані чипи для ШІ. Саме вони лежать в основі тренування Gemini. Тепер Google активно пропонує доступ до TPU через свою хмару.

У пресі з’явилися дані про можливу багатомільярдну угоду з Meta, яка може розмістити частину цих чипів у власних дата-центрах. На тлі новини акції Nvidia та AMD різко впали, що підкреслило потенційність стратегії Google у сфері кремнію.

Перемога в антимонопольній справі. У вересні федеральний суд виніс рішення у справі 2020 року щодо нібито монополізації ринку пошуку. Наслідки виявилися мінімальними.

Google залишили можливість надалі платити партнерам, зокрема Apple, за статус за замовчуванням – хоча вже не на виключній основі. Компанію також зобов’язали частково відкривати дані конкурентам.

Попри те, що суд встановив наявність монопольної поведінки, Google уникнув масштабних санкцій, зберігши ключові елементи бізнесу.

Воррен Баффет робить ставку. Berkshire Hathaway придбала частку Alphabet на 4,3 мільярдів доларів. Це особливо помітно, оскільки Баффет рідко інвестує у технологічні компанії з високими темпами зростання.

Його рішення свідчить про довіру до довгострокової стратегії Google й підтверджує впевненість інвесторів у стабільності компанії напередодні зміни керівництва Berkshire.

Пошук витримує трансформацію ШІ. Головне джерело доходів – реклама в пошуку – залишається стабільним. За третій квартал вона зросла на 15%. Попри кардинальні зміни у видачі, експерименти з AI Mode та поява генеративних відповідей, бізнес не просів.

Більше того, за словами компанії, користувачі почали шукати ще більше. Google також тестує новий формат розміщення реклами в режимі AI Mode, що поступово перетворюється з експерименту на частину майбутньої моделі пошуку.

Що вміє найрозумніша версія Gemini?

Google представила модель Gemini 3 Pro – найрозумнішу версію свого штучного інтелекту. Компанія заявляє, що нова система точніше розуміє наміри користувача, краще працює з мультимодальністю та пропонує більш прямі й лаконічні відповіді. Разом із запуском Google також оновила застосунок Gemini та низку інструментів.

Модель уже інтегрована в ключові сервіси компанії: режим AI у Пошуку для передплатників Pro та Ultra, застосунок Gemini (у меню потрібно обрати режим Thinking), AI Studio, Vertex AI та нову платформу для агентних систем Google Antigravity. У Пошуку Gemini 3 формує нові генеративні інтерфейси – від візуальних компоновок до інтерактивних інструментів, створених у реальному часі. Передплатники Google AI Ultra вже можуть використовувати Gemini 3 разом із Gemini Agent. Модель уміє виконувати багатокрокові задачі від початку до кінця, автоматизуючи складні робочі потоки. Окрема версія під назвою Gemini 3 Deep Think вміє розв'язувати ще складніші завдання. Вона стане доступною користувачам Google AI Ultra найближчими тижнями.