Пять причин стремительного скачка Google в индустрии ИИ

Google переживает самый мощный скачок за последние годы: новая модель Gemini 3, собственные чипы, победа в антимонопольном деле, поддержка Уоррена Баффета и стабильный бизнес поиска вывели компанию в лидеры гонки искусственного интеллекта и резко подняли ее капитализацию.

За три года компания прошла путь от неуверенных шагов в чатботах до доминирования в индустрии ИИ. После громкого старта ChatGPT в 2022 году казалось, что Google терял темп. Тогда даже звучали призывы к отставке CEO Сундара Пичаи. Но сегодня Google обошел Microsoft по рыночной стоимости и приближается к оценке в 4 триллиона долларов. Почему изменения стали такими стремительными? Об этом рассказывает 24 канал со ссылкой на Business Insider.

Почему Google внезапно вырвался вперед?

Gemini 3 стал прорывом. Новая модель Gemini 3, презентованная на прошлой неделе, получила чрезвычайно положительные оценки. Она превосходит предыдущие версии и конкурентов в дизайне, кодинга, аналитике, а также способна создавать сайты и простые игры. Это расширяет ее практическое применение.

После релиза акции Alphabet выросли более чем на 12%, а опасения относительно отставания от OpenAI начали исчезать. Также появились признаки, что законы масштабирования все еще работают, а значит Google способен наращивать качество моделей в дальнейшем.

Собственные чипы становятся преимуществом. Как пишет The Information, компания более десятилетия развивает Tensor Processing Units – специализированные чипы для ИИ. Именно они лежат в основе тренировки Gemini. Теперь Google активно предлагает доступ к TPU через свое облако.

В прессе появились данные о возможной многомиллиардной сделке с Meta, которая может разместить часть этих чипов в собственных дата-центрах. На фоне новости акции Nvidia Nvidia и AMD резко упали, что подчеркнуло потенциальность стратегии Google в сфере кремния.

Победа в антимонопольном деле. В сентябре федеральный суд вынес решение по делу 2020 года о якобы монополизации рынка поиска. Последствия оказались минимальными.

Google оставили возможность в дальнейшем платить партнерам, в частности Apple, за статус по умолчанию – хотя уже не на исключительной основе. Компанию также обязали частично открывать данные конкурентам.

Несмотря на то, что суд установил наличие монопольного поведения, Google избежал масштабных санкций, сохранив ключевые элементы бизнеса.

Уоррен Баффетт делает ставку. Berkshire Hathaway приобрела долю Alphabet на 4,3 миллиардов долларов. Это особенно заметно, поскольку Баффет редко инвестирует в технологические компании с высокими темпами роста.

Его решение свидетельствует о доверии к долгосрочной стратегии Google и подтверждает уверенность инвесторов в стабильности компании накануне смены руководства Berkshire.

Поиск выдерживает трансформацию ИИ. Главный источник доходов – реклама в поиске – остается стабильным. За третий квартал она выросла на 15%. Несмотря на кардинальные изменения в выдаче, эксперименты с AI Mode и появление генеративных ответов, бизнес не просел.

Более того, по словам компании, пользователи начали искать еще больше. Google также тестирует новый формат размещения рекламы в режиме AI Mode, что постепенно превращается из эксперимента на часть будущей модели поиска.

Что умеет самая умная версия Gemini?

Google представила модель Gemini 3 Pro – самую умную версию своего искусственного интеллекта. Компания заявляет, что новая система точнее понимает намерения пользователя, лучше работает с мультимодальностью и предлагает более прямые и лаконичные ответы. Вместе с запуском Google также обновила приложение Gemini и ряд инструментов.

Модель уже интегрирована в ключевые сервисы компании: режим AI в Поиске для подписчиков Pro и Ultra, приложение Gemini (в меню нужно выбрать режим Thinking), AI Studio, Vertex AI и новую платформу для агентных систем Google Antigravity. В Поиске Gemini 3 формирует новые генеративные интерфейсы – от визуальных компоновок до интерактивных инструментов, созданных в реальном времени. Подписчики Google AI Ultra уже могут использовать Gemini 3 вместе с Gemini Agent. Модель умеет выполнять многошаговые задачи от начала до конца, автоматизируя сложные рабочие потоки. Отдельная версия под названием Gemini 3 Deep Think умеет решать еще более сложные задачи. Она станет доступной пользователям Google AI Ultra в ближайшие недели.