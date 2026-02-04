Як Google за допомогою ШІ допомагає зберегти рідкісних тварин

Google оголосила про ініціативу зі збереження генетичної інформації зникаючих видів тварин за допомогою штучного інтелекту. Проєкт покликаний значно прискорити та здешевити секвенування геномів і підтримати глобальні програми захисту біорізноманіття.

Компанія Google запустила новий напрям використання штучного інтелекту в галузі охорони природи, зосереджений на збереженні генетичного коду тварин, що перебувають під загрозою зникнення. Ініціатива підтримує міжнародні наукові програми, зокрема Vertebrate Genomes Project та Earth BioGenome Project, які мають на меті створити повні геномні бази даних живих організмів. Про це говорить сам Google у себе на сторінці.

Як штучний інтелект допомагає рятувати зникаючі види?

Завдяки застосуванню спеціалізованих AI-моделей, таких як DeepPolisher, DeepVariant і DeepConsensus, процес секвенування ДНК став значно швидшим і точнішим. Те, що раніше потребувало років роботи та мільйонних витрат, тепер можна виконати за коротший час і з меншими ресурсами, навіть для складних геномів.

Повне розшифрування геному дозволяє науковцям краще зрозуміти рівень генетичної різноманітності виду, його здатність адаптуватися до змін середовища та еволюційну історію. Ці дані використовуються для розробки програм захисту, збереження популяцій і більш ефективного управління розведенням у неволі.

Як пише Toolhunt, на сьогодні за допомогою штучного інтелекту вже секвеновано геноми десятків рідкісних тварин. Серед них – примати, зокрема бавовняний тамарин, земноводні на кшталт золотої мантели та птахи, включно з африканським пінгвіном. Усі отримані дані відкриті для наукової спільноти та доступні для використання в природоохоронних дослідженнях.

Крім технологічної підтримки, Google також інвестує кошти в розширення проєкту, щоб охопити сотні нових видів. Компанія робить акцент на відкритому доступі до інформації та співпраці з дослідниками й природоохоронними організаціями з усього світу.

Суттєве скорочення часу й вартості геномного аналізу дає вченим нові інструменти для захисту екосистем і збереження біорізноманіття. Цей проєкт демонструє, як сучасні AI-технології можуть бути спрямовані на розв'язання критичних екологічних проблем і допомогти зберегти унікальні генетичні лінії, перш ніж вони зникнуть назавжди.