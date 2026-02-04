Как Google с помощью ИИ помогает сохранить редких животных с помощью ИИ

Google объявила об инициативе по сохранению генетической информации исчезающих видов животных с помощью искусственного интеллекта. Проект призван значительно ускорить и удешевить секвенирование геномов и поддержать глобальные программы защиты биоразнообразия.

Компания Google запустила новое направление использования искусственного интеллекта в области охраны природы, сосредоточен на сохранении генетического кода животных, находящихся под угрозой исчезновения. Инициатива поддерживает международные научные программы, в частности Vertebrate Genomes Project и Earth BioGenome Project, которые имеют целью создать полные геномные базы данных живых организмов. Об этом говорит сам Google у себя на странице.

Как искусственный интеллект помогает спасать исчезающие виды?

Благодаря применению специализированных AI-моделей, таких как DeepPolisher, DeepVariant и DeepConsensus, процесс секвенирования ДНК стал значительно быстрее и точнее. То, что раньше требовало лет работы и миллионных затрат, теперь можно выполнить за более короткое время и с меньшими ресурсами, даже для сложных геномов.

Полная расшифровка генома позволяет ученым лучше понять уровень генетического разнообразия вида, его способность адаптироваться к изменениям среды и эволюционную историю. Эти данные используются для разработки программ защиты, сохранения популяций и более эффективного управления разведением в неволе.

Как пишет Toolhunt, на сегодня с помощью искусственного интеллекта уже секвенированы геномы десятков редких животных. Среди них – приматы, в частности хлопковый тамарин, земноводные вроде золотой мантеллы и птицы, включая африканского пингвина. Все полученные данные открыты для научного сообщества и доступны для использования в природоохранных исследованиях.

Кроме технологической поддержки, Google также инвестирует средства в расширение проекта, чтобы охватить сотни новых видов. Компания делает акцент на открытом доступе к информации и сотрудничестве с исследователями и природоохранными организациями со всего мира.

Существенное сокращение времени и стоимости геномного анализа дает ученым новые инструменты для защиты экосистем и сохранения биоразнообразия. Этот проект демонстрирует, как современные AI-технологии могут быть направлены на решение критических экологических проблем и помочь сохранить уникальные генетические линии, прежде чем они исчезнут навсегда.