Серед користувачів інтернету давно гуляє теорія про те, що Instagram підслуховує наші розмови. Для цього він нібито вмикає мікрофон смартфона й слухає, про що говорять довкола. Якщо ви скажете, наприклад, що збираєтесь купити нові джинси, зовсім скоро ваша стрічка наповниться рекламою джинсів. Багато хто знаходить підтвердження, але чи дійсно це не просто збіг? Ось що каже Адам Моссері.

Як Instagram визначає ваші інтереси?

Очільник Instagram Адам Моссері публічно розвіяв давній міф про те, що соцмережа підслуховує розмови користувачів через їхні смартфони для точного підбору реклами. Сам він зізнається, що навіть його найближчі знайомі сумніваються в цьому твердженні, дивуючись точності алгоритмів Meta. Попри переконаність багатьох людей, компанія каже, що не використовує мікрофони, аби дізнатись про вподобання кожного свого користувача, пише 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

Meta неодноразово спростовувала подібні звинувачення і публічно заявляла, що не використовує аудіодані для рекламних цілей. Ще у 2016 році, коли компанія мала назву Facebook, вона опублікувала відповідний запис у блозі, а згодом її керівник Марк Цукерберг підтвердив ці заяви у Конгресі.

Моссері підкреслює: якби додатки дійсно використовували мікрофон, це легко можна було б помітити – екран показував би відповідний індикатор, а заряд акумулятора зменшувався б набагато швидше.

Натомість Instagram і всі платформи Meta весь цей час використовує складні рекомендаційні системи, які базуються на взаємодіях користувачів із рекламодавцями. Наприклад, коли відвідувач заходить на певний сайт, інформація про це потрапляє до системи через партнерські сервіси, що дозволяє формувати певний профіль вашої персони для таргетування оголошень.

Крім того, алгоритми враховують дії схожих людей з подібними інтересами, що суттєво підвищує ефективність реклами. Наприклад, якщо компанія знає, що ви цікавитесь книгами, кулінарією та собаками, вона шукатиме людей зі схожим набором інтересів. Знайшовши їх, вони дивиться, які ще зацікавлення мають ці люди, щоб запропонувати їх вам також.

Штучний інтелект покращить цей підхід

Зараз Meta планує інтегрувати штучний інтелект у процес обробки даних. З 16 грудня діятиме нова політика конфіденційності, яка дозволить компанії використовувати не лише поведінкову інформацію, а й дані зі взаємодії користувача з AI-продуктами Meta, зокрема чат-ботами (в Україні штучний інтелект компанії досі не працює).

У персональних розмовах із штучним інтелектом користувачі часто спілкуються про свої зацікавлення, плани та захоплення, тому цей тип даних може бути навіть інформативнішим, ніж стандартний "люди, які цікавляться схожим". Поки що інші розробники ШІ утримуються від такого безпрецедентного втручання в приватність, але Meta, як відомо, завжди ставила на перше місце прибуток, тому не соромиться робити зі своїх сервісів додатки для реклами, де ви буквально тонете в оголошеннях, не помічаючи звичайних публікацій.

Чому Instagram іноді "вгадує" вашу думки?

Моссері також зазначає, що іноді феномен "вгаданої" реклами можна пояснити випадковістю або особливостями людської психіки. Наприклад, ви могли вже бачити рекламу якогось товару, але просто її прогорнули й не запам'ятали, бо це було вам неактуально в той момент. Потім ви з кимось обговорювали той чи інший популярний товар, а згодом знову побачили ту саму чи схожу рекламу, оскільки певна тема завжди повторюється деякий час. Цього разу ви вже звертаєте увагу на неї, адже нещодавно про це говорили.