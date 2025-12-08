Блекаут і електрокар: як зарядити свій автомобіль під час відключень світла

Під час відключення електроенергії зарядити електромобіль стає складно майже для всіх. У такій ситуації важливо мати план дій, знати альтернативи домашній зарядці та розуміти, як поводитися під час коротких і тривалих знеструмлень.

Умови війни зробили перебої з електропостачанням для українців звичним явищем, тож головне правило – підготовка. Якщо у вашому регіоні світло можуть вимикати на кілька годин або навіть днів через удари по енергетиці, підхід до електромобіля має бути таким самим, як і до автомобіля з ДВЗ перед негодою. Замість заряджати авто раз на кілька днів, краще підключати його щоразу, коли з'являється електрика, не чекаючи падіння заряду до 20–30 відсотків. Про це розповідає 24 Канал.

Як підготуватися та діяти під час блекауту з електромобілем?

Паніка в більшості випадків зайва. Переважна частина відключень в Україні рідко зриває нічну зарядку повністю. Навіть під час найскладніших періодів масових блекаутів енергетики зазвичай відновлюють живлення поетапно, що дозволяє хоча б частково поповнити запас енергії.

Окремо варто заздалегідь знати, де розташовані публічні зарядні станції в радіусі приблизно 40–80 км від дому або роботи. Тривалі знеструмлення на кілька діб трапляються, але зазвичай не охоплюють одночасно великі території. У таких випадках можуть допомогти як швидкі станції, так і повільніші публічні зарядки Level 2, особливо біля торгових центрів, АЗС із генераторами, кафе чи супермаркетів, де зазвичай працюють санвузли та є укриття.

Як пише Car and Driver, навіть якщо заряд акумулятора впав до близько 10 відсотків, електромобіль зазвичай має запас ходу приблизно 30–70 км. Цього достатньо, щоб виїхати з району блекауту та дістатися до зарядної станції, яка живиться від генератора або вже має електрику.

Додатковим рішенням може бути використання домашнього генератора. Якщо він є, варто передбачити можливість підключення зарядного кабелю поблизу місця паркування. Навіть звичайна розетка на 220 В не дасть швидкої зарядки, але приблизно 3–8 км запасу ходу за одну годину можуть стати критично важливими. За потреби можна домовитися і з сусідами, якщо в них працює генератор або альтернативне джерело живлення.

Українська реальність показує ще одну важливу деталь: під час масштабних відключень проблеми виникають не лише в електрокарів. Автомобілі з бензиновими й дизельними двигунами також можуть залишитися без пального, адже паливні колонки на АЗС працюють від електрики. Навіть ті заправки, що мають генератори, часто стикаються з чергами та лімітами пального.

Кількість зарядних станцій в Україні поступово зростає, і дедалі більше з них обладнуються генераторами або акумуляторними буферами. Це означає, що навіть під час блекаутів можливість зарядити електромобіль повністю не зникає, а питання зводиться до планування маршрутів і запасу енергії.

У період загрози нових обстрілів або прогнозів аварійних відключень найпростіша порада залишається незмінною: заряджати електромобіль частіше, ніж зазвичай. За такої стратегії навіть тривалі блекаути рідко стають критичною проблемою для поїздок.

Які електрокари найпопулярніші серед українців?

Сумарний обсяг сегмента легкових електромобілів за підсумками жовтня 2025 року становив рекордні 13,3 тисячі авто. 13 278 зареєстрованих електромобілів – черговий історичний максимум для українського ринку.

Найбільше у ньому легковиків – 199,6 тисячі. Вантажівок на електротязі 4,2 тисячі, також є кілька електробусів (9 штук). Цікаво, що найбільше у нашому парку електромобілів марки Tesla – 20,2%, хоч від початку «електромобілізації» й донедавна лідирував Nissan, частка якого зараз 18%. Третій у цьому списку Volkswagen з часткою 12,4%. Середній вік у цьому сегменті парку – 5,7 року, що робить його наймолодшим серед усіх інших сегментів.