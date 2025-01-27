Тепер характер ChatGPT можна персоналізувати, ось як це зробити

ChatGPT продовжує розвиватися, а користувачі отримують більше можливостей для гнучкої взаємодії зі штучним інтелектом. Відтепер особистісні риси чат-бота можна тонко налаштувати на свій смак, адаптуючи його відповіді відповідно до власних потреб і уподобань.

Це відкриває нові можливості для персоналізованого спілкування з ШІ і багато кому така можливість стане в пригоді. Тож 24 Канал детально розповідає про те, як налаштувати характер вашого ChatGPT.

А тим часом Штучний інтелект намагалися змусити "відчути біль"

Що таке персоналізовані риси ChatGPT?

Функція персоналізації дозволяє налаштовувати стиль спілкування ChatGPT, надаючи йому певні риси характеру. Користувач може вказати, як чат-бот має звертатися до нього, а також визначити бажані риси – наприклад, щоб він був дружнім, дотепним або заохочуючим.

Крім того, можна перетворити ChatGPT на більш неформального або критично налаштованого співрозмовника.

Фахівці рекомендують починати з базових характеристик, а згодом уточнювати їх, взаємодіючи з чат-ботом. Персоналізація застосовується лише до нових чатів, тому для різних потреб необхідно створювати окремі діалоги.

Як налаштувати особистісні риси ChatGPT

Процес персоналізації ChatGPT є простим і складається з кількох кроків:

Натисніть на зображення профілю та оберіть пункт "Налаштування ChatGPT". У відповідних полях вкажіть, як ChatGPT повинен звертатися до вас, та додайте бажані риси характеру. За допомогою чекбоксів можна обрати рекомендовані особистісні риси для точного налаштування. Увімкніть опцію "Активувати для нових чатів" та натисніть "Зберегти".

Три корисні риси для кращої взаємодії

На момент написання цієї статті функція персоналізації доступна лише у веб-версії. Однак OpenAI планує найближчим часом запустити цю можливість для мобільних застосунків та macOS.

Нова функція персоналізації дозволяє контролювати тональність та глибину відповідей ChatGPT. Серед найкорисніших рис, які можуть покращити взаємодію, виділяють наступні:

Аналітичний та деталізований підхід. Якщо потрібні структуровані й обґрунтовані відповіді, варто встановити ChatGPT риси "аналітичний" та "деталізований". Наприклад, на запитання про ведення домашнього бюджету чат-бот надасть покрокові рекомендації щодо розподілу витрат і використання спеціальних застосунків.

Прямолінійність і критичність. Для отримання чітких та безкомпромісних відповідей варто налаштувати риси "прямолінійний" і "критичний". Це стане в пригоді для обговорення суперечливих тем або прийняття важливих рішень.

Орієнтація на майбутнє. Якщо необхідна підтримка у плануванні чи мотивації, корисними будуть риси "далекоглядний" та "підтримуючий". Чат-бот з таким налаштуванням допоможе побороти прокрастинацію чи підготувати покроковий план розвитку.

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Функція персоналізації ChatGPT відкриває широкі можливості для виконання різноманітних завдань. Крім того, це може покращити ваш особистий користувацький досвід. OpenAI продовжує вдосконалювати цю опцію, тож в майбутньому слід очікувати більше тонких налаштувань характеру для вашого чат-бота.