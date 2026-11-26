Штучний інтелект бере на себе все більше рутинних завдань в офісі, від аналізу звітів до підготовки презентацій. Фахівці виділили ключові переваги ChatGPT, Claude та Gemini для різних робочих сценаріїв.

Аналіз великих масивів даних і таблиць у ChatGPT

Як пише видання Exame, чат-бот ChatGPT від компанії OpenAI демонструє сильні сторони під час роботи з таблицями, складними документами та різними типами вмісту. Користувачі можуть завантажувати у систему файли форматів Excel або CSV, щоб алгоритм виявив приховані тренди, побудував інформативні графіки чи порівняв показники.

Інструмент стає у пригоді фахівцям фінансових і операційних відділів, яким необхідно оперативно розбирати метрики ефективності.

Крім того, платформа допомагає структурувати звіти, проводити дослідження і писати чернетки матеріалів, а функція "Проєкти" дозволяє об'єднувати діалоги, робочі файли й конкретні інструкції в межах одного завдання.

Робота з текстами, контрактами та кодом за допомогою Claude

Розробка компанії Anthropic найкраще орієнтована на глибоке читання, аналітику та створення масштабних текстових матеріалів. Нейромережа Claude впевнено опрацьовує об'ємні контракти, багатосторінкові звіти та іншу документацію, готує лаконічні витяги, знаходить точкові відомості, зіставляє різні фрагменти, шукає логічні висновки та невідповідності, а також пише статті краще, ніж інші.

Завдяки вбудованому простору Artifacts користувачі можуть створювати та редагувати інтерактивні дані, презентації, повноцінні документи і програмний код.

Платформа також підтримує генерацію готових файлів у популярних офісних форматах на кшталт Word, Excel та PowerPoint залежно від обраного тарифного плану.

Глибокий пошук та екосистема Google Workspace у Gemini

Штучний інтелект Gemini від Google якнайкраще підходить тим, хто щодня взаємодіє із сервісами Docs, Drive та Gmail. За умови відповідних підписок асистент знаходить потрібну інформацію у файлах на хмарному сховищі та підбиває стислі підсумки листування щодо конкретного проєкту, працює в Таблицях і текстових документах.

Для глобальних завдань модель пропонує функцію Deep Research, яка аналізує різноманітні джерела і формує детальні звіти.

То як обрати?

Як же вирішити, який інструмент використовувати? Процес вибору має розпочатися з визначення завдання та робочого середовища. Функції залежать від обраного плану та можуть змінюватися з оновленнями платформи.

Порівняння результатів одного й того ж завдання в різних ШІ допомагає оцінити якість, зручність використання та час виконання конкретно для вас. Перед завантаженням корпоративних документів необхідно перевірити політику безпеки компанії та умови обробки даних кожної служби.

Якість відповідей також залежить від наданої інформації та перевірки людиною, особливо в діяльності, пов'язаній з цифрами, фінансовими рішеннями або контентом, призначеним для клієнтів.