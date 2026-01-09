19 років iPhone: як смартфон Apple змінив індустрію

У січні 2007 року Apple вперше представила iPhone – мобільний телефон, який згодом докорінно змінив уявлення про смартфони. За 19 років пристрій пройшов шлях від експериментальної новинки до одного з найвпливовіших технологічних продуктів у світі.

Apple презентувала перший iPhone 9 січня 2007 року під час конференції Macworld у Сан-Франциско. Тодішній CEO компанії Стів Джобс описав пристрій як поєднання трьох продуктів – телефону, інтернет-комунікатора та плеєра iPod. Саме відмова від фізичної клавіатури на користь великого сенсорного екрана стала ключовою відмінністю від більшості телефонів того часу. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Telegraph.

Як перший iPhone започаткував нову епоху смартфонів?

Перший iPhone отримав 3,5-дюймовий дисплей, камеру на 2 Мп, браузер Safari та операційну систему, яка згодом еволюціонувала в iOS. Хоча пристрій не підтримував 3G і сторонні застосунки на старті, він заклав основи сучасної мобільної взаємодії. Apple задала новий стандарт дизайну та керування для всієї індустрії.

Уже в наступні роки iPhone отримав App Store, швидший мобільний інтернет, кращі камери та нові сенсори. Аналітики неодноразово відзначали, що поява магазину застосунків перетворила смартфон на універсальну платформу для бізнесу, розваг і комунікації. Модель iPhone 4 із Retina-дисплеєм, iPhone 5 з більшим екраном, а пізніше iPhone X з Face ID і безрамковим дизайном стали важливими віхами розвитку лінійки.

Як пише Business Insider, pа 19 років iPhone вплинув не лише на ринок мобільних пристроїв, а й на екосистему цифрових сервісів. Смартфони стали основним інструментом доступу до соцмереж, відео, ігор і фінансових сервісів. За даними Apple, iPhone забезпечив компанії значну частину доходів і допоміг сформувати одну з найбільших технологічних екосистем у світі.

Сьогодні iPhone асоціюється з потужними процесорами, багатокамерними системами, функціями безпеки та тісною інтеграцією з іншими продуктами Apple. Водночас експерти зазначають, що конкуренція на ринку смартфонів значно зросла, а інновації стали більш еволюційними, ніж революційними.

Попри це, історія iPhone за 19 років залишається прикладом того, як один продукт може змінити цілу індустрію та вплинути на повсякденне життя мільйонів людей по всьому світу.

Чому в Apple виникли труднощі зі створенням iPhone із гнучким екраном?

Компанія Apple досі стикається з технічними викликами під час розробки складаного дисплея. Йдеться про прагнення створити екран, який після розкладання виглядатиме абсолютно пласким і не матиме навіть мінімального сліду від шарніра.

Сучасні складані смартфони, зокрема й нещодавно представлений Samsung Galaxy Z TriFold, усе ще мають ледь помітну складку в місці згину. Хоча це не впливає суттєво на використання, подібний ефект знижує візуальну цілісність пристрою. За попередніми витоками, саме усунення цього недоліку є одним із головних пріоритетів інженерів Apple. Нові дані свідчать, що компанія поки не досягла бажаного результату. За словами того ж інсайдера, Apple експериментує з різними типами ультратонкого гнучкого скла, намагаючись знайти оптимальний варіант для серійного виробництва. Також повідомляється, що презентація складаного iPhone може відбутися у вересні.