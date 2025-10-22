Як підготуватись до відключення світла: детальний гід

Росія знову посилила масовані удари по українській енергетичній інфраструктурі — ракети та дрони атакують електростанції, підстанції та розподільчі мережі по всій країні. Унаслідок пошкоджень уже запроваджено графіки відключень, а в деяких регіонах світло вимикають аварійно. Ці удари можуть повторюватися будь-якої миті, тому важливо не чекати наступного обстрілу, а завчасно підготуватися.

Останні тижні Росія знову посилила ракетні та дронові атаки по українській енергетичній інфраструктурі. Пошкоджено об’єкти генерації та розподілу електроенергії у кількох регіонах, через що енергетики вже запроваджують планові й аварійні відключення. У деяких областях світло вимикають за графіком, щоб стабілізувати систему й уникнути масштабних аварій.

Тому зараз як ніколи важливо бути готовими до можливих блекаутів. Варто мати під рукою базовий набір речей на випадок відключення світла – запас води, їжі, теплий одяг, ліхтарики, павербанки та джерела резервного живлення. Така підготовка допоможе зберегти спокій і комфорт навіть у найскладніших умовах. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Британський Червоний Хрест.

Дивіться також Погодинні відключення світла повертаються: де будуть обмеження для українців

Як підготуватись до можливого блекауту?

Планування допоможе впоратись із будь-якими відключеннями без паніки. Головне – перевіряти запаси, оновлювати аварійний набір і мати чіткий план дій.

Під час відключення світла насамперед переконайтесь, що всі члени родини в безпеці. Зберіться разом в одній кімнаті, де зручно розміститись і де є доступ до вашого аварійного набору. Роздайте ліхтарики або скористайтесь ліхтарями на батарейках, щоб уникнути травм у темряві.

Далі дістаньте підготовлений набір для надзвичайних ситуацій. Перевірте, чи працюють ваші ліхтарі, чи є запас свіжих батарейок, води та їжі.

Вимкніть усю побутову техніку та електроніку, щоб уберегти їх від перепадів напруги після відновлення подачі струму. Лише одну лампу залиште увімкненою – вона підкаже, коли електрика повернеться. Намагайтеся не відкривати холодильник без потреби: він зберігає холод приблизно чотири години, а морозильник – до двох діб.

Якщо у вас є резервне джерело живлення, саме час ним скористатись. Генератор варто розташовувати тільки на вулиці, подалі від вікон і дверей, а сонячні батареї – встановити так, щоб вони отримували максимум світла. Не забудьте також перевірити сусідів – особливо літніх або тих, хто має проблеми зі здоров’ям, – чи не потребують вони допомоги.

Перш ніж вживати продукти після тривалого відключення, обов’язково перевірте їхній стан. Якщо температура зберігання перевищила 4 °C або їжа має підозрілий запах чи вигляд – краще без вагань утилізуйте її.

Аварійний набір:

Вода: мінімум 2 літри на людину на день + для тварин і гігієни.

Їжа: непсувні продукти на 5 днів, консерви, відкривачка.

Тепло: ковдри, грілки, теплий одяг, плащі від дощу.

Освітлення: ліхтарики або ліхтарі на батарейках + запас батарей.

Радіо: ручне або з живленням від батарей для отримання новин.

Медичні засоби: аптечка, медикаменти, засоби гігієни.

Харчування і зберігання: переносний холодильник або кулер із льодом.

Розваги: книги, настільні ігри, карти.

Джерело живлення: павербанк, портативна електростанція або сонячний генератор.

План евакуації: Майте визначене місце, куди можна виїхати – до родичів або друзів поза зоною відключення. Зберіть "go-bag" – рюкзак із запасом речей на три дні: одяг, документи, їжа, вода, ліки.

Транспорт і паливо: Тримайте бак повним, а авто – справним. Зберігайте запас бензину на випадок, якщо АЗС не працюватимуть.

Попередження і сповіщення: Підпишіться на повідомлення про погоду та повідомлення від енергетичної компанії, щоб знати про планові або аварійні відключення.

Що варто купити завчасно перед блекаутом?

Росіяни не відмовляться від задуму занурити Україну у термяву і холод. Тому українцям слід бути готовими до тривалих блекаутів. Для цього потрібно запастися необхідними товарами заздалегідь.

Базовий набір для родини має охоплювати наступні позиції: павербанк – мінімум по одному на людину 20 – 30 000 мАг ( приблизно 74 – 111 Ват-годин), PD 20 – 30 Вт. (для зарядки ноутбуків – обирайте на 65-100 Вт); якісний зарядний блок – USB-C PD 25 – 65 Вт (для ноутбуків бажано 65 – 100 Вт), на 2 – 3 роз'єма USB та USB-C. кабелі до смартфонів USB-C, Lightning 30 – 100 Вт (1 – 2 м); інтернет під час відключень – USB – DC 12 В (штекер 5,5×2,1 / 5,5×2,5 мм) від павербанку станції або ДБЖ DC-виходом 12 – 13,6 В. портативна зарядна станція – для квартири – 1,0 – 1,2 кВт-год; для приватного будинку від 1,5 – 2,0 кВт-год. LED-лампи чи LED стрічки, які економні та універсальні, працюють від павербанків або батарейок; додаткова батарея до зарядної станції: тим користувачам, які придбали станції 3 роки тому, треба їх перевірити: можливо, потрібна додаткова батарея або оновлення самої станції. Як і будь-які пристрої з акумулятором, станції з часом втрачають ємність і після трьох років потенційний запас може бути на рівні 80%.