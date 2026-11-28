Тривалість роботи ноутбука без розетки залежить від стану батареї, налаштувань системи та зовнішніх джерел живлення. Навіть потужні ігрові моделі можуть працювати довше, якщо знати кілька нюансів.

Які базові налаштування заощадять заряд

Почніть із простого: зменште яскравість екрана до комфортного мінімуму, вимкніть підсвічування клавіатури та Bluetooth. Навушники й інші пристрої краще підключити дротом. Якщо Wi-Fi тимчасово не потрібен, його теж варто вимкнути, пише 24 Канал. Корисною буде й темна тема оформлення операційної системи.

Дисплей суттєво впливає на автономність. Сучасні екрани з частотою оновлення 120 – 165 герців споживають значно більше енергії, ніж простіші панелі, тож під час відключень знизьте її до 60 герців, якщо це доступно в налаштуваннях.

Як увімкнути режими енергозбереження в Windows і macOS

Операційні системи мають спеціальні режими, які обмежують фонову активність програм та оновлення.

У Windows 10 відкрийте налаштування, оберіть розділ "Система", а потім "Живлення та режим сну". Встановіть мінімальні значення для автоматичного вимкнення екрана та переходу в режим сну. Через "Додаткові налаштування живлення" можна вибрати один із трьох планів, третій може ховатися у спадному меню. Мінімальне споживання означає нижчу продуктивність, але під час відключень це виправдано.

У Windows 11 логіка така сама: "Система" – "Живлення та акумулятор". Тут можна активувати режим "Заощадження акумулятора", який знижує яскравість, обмежує фонові процеси та налаштовує сон. Його також можна ввімкнути через значок батареї на панелі завдань. Режим економії енергії може обмежити максимальний стан процесора до 70 – 80 відсотків. Для офісної роботи це майже непомітно, а батарея працює помітно довше.

У macOS відкрийте "Параметри системи" й оберіть "Акумулятор" або "Енергія". Там можна ввімкнути режим низького енергоспоживання, налаштувати перехід у сплячий режим і керувати оптимізованим заряджанням, яке береже довговічність батареї. Власникам MacBook також варто активувати автоматичне перемикання графіки та вимкнути функцію Power Nap. Вона змушує ноутбук періодично "прокидатися" під час сну, щоб перевірити оновлення.

Що найбільше "з'їдає" енергію

Головний споживач енергії, особливо в ігрових моделях, – відеокарта. Для економії перемкніться з дискретної графіки на вбудовану. У налаштуваннях NVIDIA це робиться через панель керування в розділі параметрів 3D: там вбудоване обладнання вибирають графічним процесором за замовчуванням. Власники систем на базі AMD можуть виконати аналогічні дії. Фахівці також радять обмежувати потужність процесора й відеокарти під час простих завдань і користуватися тачпадом замість мишки.

У Windows відкрийте Диспетчер завдань (Ctrl+Shift+Esc або правою кнопкою миші на годиннику) і на вкладці "Процеси" перегляньте, які програми споживають найбільше енергії. Закривайте непотрібні саме через Диспетчер. Якщо натиснути звичайну кнопку закриття вікна, месенджери, браузери, торрент-клієнти, ШІ-програми та VPN можуть лише згорнутися в трей і працювати далі.

У macOS ресурсомісткі програми показує Монітор активності на вкладці "Енергія", де стовпці "Енергонавантаження" та "Споживання за 12 годин" виділяють найпотужніших споживачів.

Чому браузер важливий для автономності

Браузер часто стає одним із найбільших споживачів енергії, а кожна відкрита вкладка зменшує час роботи. Закривайте вкладки, коли вони виконали свою функцію, і ввімкніть автоматичне вивантаження вкладок із пам'яті. Відповідний розділ налаштувань зазвичай називається "Продуктивність", "Ефективність" або "Швидкодія" (залежно від браузера).

Важливий і вибір браузера. Дослідження показують, що Chrome чи Opera споживають значно більше пам'яті та енергії, ніж менш відомі аналоги. Наприклад, Whale визнали одним із найекономніших: при кількох відкритих вкладках він використовує близько 1176 мегабайтів, тоді як Opera може вимагати понад 1500 мегабайтів.

Як стан "заліза" впливає на батарею

Пил у системі охолодження й висохла термопаста спричиняють перегрів, через що вентилятори крутяться на максимумі та швидше розряджають батарею. Тому регулярно чистіть ноутбук і вчасно змінюйте термопасту. Не ставте його на м'які поверхні, як-от ковдри чи подушки, щоб не перекривати вентиляційні отвори. Заміна старого жорсткого диска (HDD) на SSD теж зменшує споживання енергії під час роботи з даними.

Як зберегти ресурс самого акумулятора

Для нових літій-іонних батарей радять 3 – 5 повних циклів зарядки, щоб вони досягли максимальної місткості. Надалі краще тримати заряд у діапазоні 40 – 80 відсотків. Якщо ноутбук не використовуватимуть місяць або довше, знімну батарею зберігайте окремо із зарядом близько 60 – 70 відсотків у сухому прохолодному місці за температури від 5 до 35 градусів Цельсія.

Коли робота завершена, але відкриті документи треба зберегти, обирайте гібернацію (глибокий сон), а не звичайний сон. У режимі сну дані лишаються в оперативній пам'яті, яка потребує постійного живлення. Гібернація записує стан системи на диск і повністю вимикає живлення, тож ви повернетеся рівно до того місця, де зупинилися.

Щоб увімкнути її в Windows, відкрийте "Налаштування", потім "Система" і "Живлення та режим сну". Праворуч натисніть "Додаткові налаштування живлення" та виберіть "Вибрати дії для кнопок живлення". Якщо потрібно, натисніть "Змінити параметри, які зараз недоступні", а тоді поставте галочку біля пункту "Режим глибокого сну". Відтоді він з'явиться в меню вимкнення.

Які зовнішні джерела живлення допоможуть

Павербанки з підтримкою Power Delivery потужністю від 100 ватів і ємністю понад 20 000 міліампер-годин здатні заряджати більшість сучасних ноутбуків. Для портативних зарядних станцій ємність краще брати із запасом 20 – 30 відсотків, щоб компенсувати втрати під час перетворення енергії. Деякі ігрові моделі підтримують обхідну зарядку: вона живить компоненти напряму, оминаючи акумулятор, тож він не нагрівається й не зношується.