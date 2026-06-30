Учені знайшли спосіб навчити людей виявляти згенеровані обличчя краще за алгоритми

Дослідники з Австралії довели, що люди здатні розпізнавати згенеровані нейромережами обличчя з майже ідеальною точністю. Для цього потрібно звертати увагу не на артефакти зображення, а на шість ключових психологічних характеристик.

Чому дипфейки стали глобальною загрозою?

З 2023 по 2025 рік кількість дипфейків у мережі зросла на шалені 900%. Технології генеративного ШІ розвиваються настільки швидко, що звичайні ознаки підробок – як-от викривлений фон чи зайві пальці – залишилися в минулому. Тепер шахраї використовують надреалістичні зображення для обману, дезінформації та створення порнографії без згоди жертв, пише Gizmodo.

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Масштаби проблеми вражають. За прогнозами, збитки від ШІ-шахрайства лише в США до 2027 року можуть сягнути 40 мільярдів доларів. Провідний світовий експерт із цифрової криміналістики Хані Фарид визнав: створення дипфейків стало настільки дешевим і швидким, а їхня перевірка – дорогою, що він більше не може довіряти власним очам.

Штучний інтелект уже підриває довіру навіть до науки. У квітні 2026 року авторитетний медичний журнал New England Journal of Medicine відкликав статтю через згенероване ШІ клінічне зображення. Крім того, нейромережі спромоглися всього за 12 годин написати 400 наукових статей з фінансів, які рецензенти не змогли відрізнити від людських робіт.

Текстові моделі також навчилися майстерно маскуватися. Наприклад, модель GPT-4.5 пройшла тест Тюринга, успішно видавши себе за людину у 73% випадків завдяки стилізації під молодого інтроверта. Для порівняння, LLaMa-3.1-405B досягла показника у 56%, а GPT-4o – лише 21%.

У чому секрет нового методу розпізнавання?

Нове дослідження пропонує відмовитися від пошуку дрібних помилок алгоритмів. Натомість учені радять зосередитися на загальному враженні від обличчя.

Провідна авторка, доцентка Австралійського національного університету (ANU) Емі Давел зазначає, що для виявлення підробок недостатньо просто знати правила. Людям необхідно тренувати свою інтуїцію на практиці. Вчені виділили шість ключових характеристик, на які варто звертати увагу:

симетрія;

пропорційність;

привабливість;

виразність;

унікальність;

запам'ятовуваність.

Оскільки ШІ створює обличчя на основі математичного усереднення десятків тисяч реальних портретів, результат виходить занадто ідеальним. Люди підсвідомо відчувають це: вони оцінюють ШІ-обличчя як більш симетричні та привабливі, але водночас менш виразні та унікальні.

Як проходило тренування та які результати воно дало?

До початку експерименту звичайні люди демонстрували низькі результати. Учасники могли виявити ШІ-обличчя серед двох справжніх лише у 41% випадків, а точність визначення окремого згенерованого портрета становила 47%.

Під час навчання 45 добровольців пройшли шість блоків по 96 завдань. Їх не змушували шукати технічні дефекти, а просили оцінювати обличчя за згаданими шістьма візуальними якостями. Після такого тренування середня точність розпізнавання майже подвоїлася, а найкращі учасники досягли практично стовідсоткового результату.

Цей метод виявився стабільним і надійним. Результати австралійських колег успішно повторила команда професора Джима Танаки та доктора Еріка Ма з Університету Вікторії в Канаді. Це доводить, що онлайн-методику можна легко й дешево масштабувати для навчання великої кількості людей.

Чому це відкриття змінює правила гри?

Новий підхід дає реальну зброю проти дезінформації без потреби в складних комерційних програмах, які часто помиляються. Онлайн-навчання можна інтегрувати в освітні програми, щоб масово підвищити цифрову грамотність суспільства.

Наразі цей метод протестували лише на генераторах статичних зображень. Учені поки не знають, чи допоможе такий підхід виявляти підроблені аудіозаписи або відеодипфейки.