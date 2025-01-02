Як дізнатися, чи ваш телефон прослуховується, і що з цим робити

Сучасні смартфони є універсальними інструментами для роботи, спілкування, покупок, ведення фінансів і зберігання конфіденційної інформації. Через це вони стають об'єктом атак хакерів, які можуть встановлювати шкідливе програмне забезпечення або навіть здійснювати прослуховування.

Підозріла поведінка вашого пристрою може бути сигналом небезпеки, наголошує 24 Канал. У цьому матеріалі ми підготували найпоширеніші ознаки можливого злому смартфона і пояснення, що з цим робити.

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Ознаки, що телефон може бути прослуховуваний

Дивні звуки під час дзвінків

Якщо під час розмови ви чуєте сторонні шуми, клацання, статичний шум або незвичні звуки, це може свідчити про те, що ваші дзвінки записуються. Такі звуки можуть виникати через поганий сигнал, але якщо це трапляється регулярно, варто перевірити телефон на наявність проблем. Швидке розряджання батареї та перегрів пристрою

Часто батарея смартфона швидко розряджається через інтенсивне використання, наприклад, перегляд відео чи ігри. Проте якщо пристрій нагрівається та розряджається навіть у режимі очікування, це може бути ознакою шкідливого ПЗ, яке працює у фоновому режимі та постійно передає дані. Незвичний вигляд вебсайтів

Деякі види зловмисного ПЗ можуть підміняти оригінальні вебсайти на фальшиві, щоб викрасти ваші облікові дані. Якщо ви помітили, що сайт виглядає незвично або поводиться дивно, негайно закрийте його. Телефон не вимикається

Якщо ваш смартфон відмовляється вимикатися або перезавантажується без вашої участі, це може бути ознакою стороннього втручання. Також зверніть увагу на підсвітку екрана після вимкнення: якщо вона залишається увімкненою, це може сигналізувати про наявність шкідливого програмного забезпечення. Дивні текстові повідомлення

Отримання SMS із незрозумілими символами, посиланнями чи текстом, який позбавлений сенсу, може свідчити про спробу передачі інструкцій шкідливим програмам. Робота камери та мікрофона без вашого дозволу

Якщо камера чи мікрофон вашого смартфона активуються без вашої участі, це тривожний сигнал. Зловмисники можуть отримувати доступ до цих функцій навіть без індикації увімкнення. Надмірне використання мобільних даних

Шкідливе ПЗ зазвичай передає зібрані дані на сервери зловмисників, що призводить до підвищення споживання трафіку. Регулярно перевіряйте рахунок за мобільний зв'язок і звертайте увагу на раптове збільшення використання даних. Підозрілі профілі управління пристроєм

Перевірте, чи не встановлено на вашому телефоні невідомих профілів управління. На iPhone це можна зробити через розділ "VPN і управління пристроєм" у налаштуваннях. Наявність сторонніх профілів може свідчити про те, що ваш смартфон контролюється дистанційно.

Як захистити телефон

Увімкніть режим "У літаку" : Цей режим відключає всі мережеві з'єднання, що може тимчасово зупинити доступ хакерів до вашого пристрою.

: Цей режим відключає всі мережеві з'єднання, що може тимчасово зупинити доступ хакерів до вашого пристрою. Перевірте та видаліть підозрілі програми : Пройдіться по списку встановлених застосунків і видаліть ті, що здаються вам незнайомими чи підозрілими. Перевірте налаштування батареї, щоб визначити, які програми споживають найбільше енергії.

: Пройдіться по списку встановлених застосунків і видаліть ті, що здаються вам незнайомими чи підозрілими. Перевірте налаштування батареї, щоб визначити, які програми споживають найбільше енергії. Оновлюйте ПЗ : Регулярно встановлюйте оновлення для операційної системи та додатків. Виробники часто випускають патчі для усунення вразливостей безпеки.

: Регулярно встановлюйте оновлення для операційної системи та додатків. Виробники часто випускають патчі для усунення вразливостей безпеки. Встановіть антивірус : Надійне антивірусне програмне забезпечення допоможе виявити та видалити шкідливі програми.

: Надійне антивірусне програмне забезпечення допоможе виявити та видалити шкідливі програми. Скористайтеся VPN : Віртуальна приватна мережа допоможе приховати вашу IP-адресу та місцезнаходження від потенційних зловмисників.

: Віртуальна приватна мережа допоможе приховати вашу IP-адресу та місцезнаходження від потенційних зловмисників. Увімкніть режим підвищеної безпеки : На iPhone є функція Lockdown Mode, яка обмежує роботу деяких функцій для захисту пристрою. Android-користувачі можуть скористатися програмою Advanced Protection.

: На iPhone є функція Lockdown Mode, яка обмежує роботу деяких функцій для захисту пристрою. Android-користувачі можуть скористатися програмою Advanced Protection. Перезавантажте пристрій у безпечному режимі : Це дозволить запускати смартфон без активації сторонніх додатків, що спростить їх видалення.

: Це дозволить запускати смартфон без активації сторонніх додатків, що спростить їх видалення. Скиньте пристрій до заводських налаштувань: Якщо всі інші методи не допомагають, повне скидання налаштувань може видалити шкідливе ПЗ. Пам'ятайте про створення резервних копій перед цим кроком.

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Ваш смартфон є ключем до вашого цифрового життя, тому вчасне виявлення загроз та їх усунення є критично важливим для збереження ваших даних і приватності.