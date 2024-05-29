Майбутнє 5G в Україні: в Мінцифри розповіли про плани щодо розвитку технології

Після того, як з'явилися новини про перше в Україні тестування 5G компанією Vodafone, логічно постало питання: як це буде? Технологія вже давно працює в понад 90 країн світу, але ми її освоюємо лише зараз – не в останню чергу тому, що російське вторгнення загальмувало зусилля з розвитку нового стандарту.

Як 5G поширюватиметься Україною

У Міністерстві цифрової трансформації України розповіли 24 Каналу, що планують не лише модернізовувати старі технології шляхом заміни вишок, а й впроваджувати новинку в процесі відбудови знищеної Росією інфраструктури.

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Питання 5G не плануємо відкладати в довгий ящик і вдячні партнерам за сприяння поширенню технології в Україні,

– зазначили у міністерстві.

Наразі Мінцифри перебуває в процесі підготовки до запуску й вирішує деякі технічні деталі. Робоча група у складі команд Мінцифри НКЕК та мобільних операторів працює над пілотним запуском мобільного зв’язку п’ятого покоління, оскільки повноцінний запуск технології 5G можливий лише після закінчення воєнного стану.

Серед іншого планується зміна законодавства, розробка стратегії розвитку сфери електронних комунікацій до 2030 року та впровадження ідеї стимулювання умов для розгортання нових електронних комунікаційних мереж.

Зазначається, що пілотні проєкти 5G запускатимуть у деяких містах України найближчим часом, але про повний запуск по всій країні поки що не йдеться. Для цього потрібні наукові дослідження та дозвіл на запуск технології від Генштабу, оскільки 5G використовує деякі особливі частоти, які часто займають військові. Усе це все можливо зробити лише після закінчення воєнного стану.

Нагадаємо, 5G відрізняється від 4G вищою швидкістю та меншими затримками, які в підсумку забезпечать значно кращий досвід користування як в особистих цілях, так і в корпоративній сфері, медицині, науці, військовій справі та іншому.