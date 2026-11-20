Штучний інтелект спрощує пошук вразливостей у програмному забезпеченні та допомагає хакерам проводити складніші атаки. Водночас компанії дедалі частіше використовують ШІ для написання коду, який сам може створювати нові проблеми.

Штучний інтелект змінює правила кібербезпеки. Інструменти на основі ШІ дають змогу знаходити вразливості в сайтах, програмах і підключених до інтернету пристроях значно швидше, ніж раніше. Через це для проведення складних кібератак тепер потрібно менше спеціальних знань і ресурсів. Про це пише Cnet.

Як штучний інтелект спростив роботу хакерів

Про це йдеться в матеріалі CNET, автор якого поспілкувався з фахівцями з кібербезпеки. Вони зазначають, що сучасні моделі ШІ можуть автоматично аналізувати програмний код, знаходити помилки та допомагати використовувати їх для атак.

Раніше подібна робота могла вимагати команди досвідчених хакерів і тривалої підготовки. Тепер частину цих завдань здатна виконувати одна людина за допомогою ШІ та спеціальних програмних інструментів.

Адам Маєрс, старший віцепрезидент із протидії кіберзагрозам компанії CrowdStrike, назвав жовтень «Чорним жовтнем», а листопад – «Ще чорнішим листопадом». За його словами, ситуація з кібербезпекою поки не покращується. Одним із прикладів нової загрози став інструмент Artex, який використовують зловмисники для автоматизації хакерських операцій. Минулого тижня ФБР навіть опублікувало попередження щодо цієї загрози.

Маєрс розповів, що під час атак на великі південнокорейські банки у вересні та жовтні зловмисник, імовірно, використовував Artex. За оцінкою CrowdStrike, це був 26-річний громадянин Китаю. Після викрадення персональних даних він нібито звернувся до ШІ з питанням, як продати інформацію через Telegram. «Тепер будь-хто може стати хакером рівня державних кіберпідрозділів, просто використовуючи цей інструмент», – заявив Маєрс.

Чому ШІ створює нові проблеми для програмного забезпечення

Штучний інтелект не лише допомагає знаходити старі вразливості, а й може створювати нові. Компанії дедалі активніше використовують ШІ для написання програмного коду, скорочуючи команди розробників і передаючи моделям частину їхньої роботи.

Проблема полягає в тому, що код, створений штучним інтелектом, не обов'язково є безпечним. Він може працювати належним чином, але містити помилки, які залишаються непоміченими, особливо якщо його не перевіряють досвідчені інженери.

Раян Маккерді, віцепрезидент із маркетингу компанії Liquibase, яка спеціалізується на безпеці баз даних, звертає увагу на ще один ризик. Компанії можуть доручати написання та випуск програмного забезпечення молодшим розробникам, покладаючись на ШІ замість досвіду старших інженерів.

Водночас автоматизований пошук вразливостей спричинив різке збільшення кількості виявлених проблем. За даними Національної бази вразливостей США (National Vulnerability Database), у жовтні 2026 року зареєстрували понад 17 тисяч записів CVE – ідентифікаторів відомих вразливостей і загроз безпеці. У листопаді кількість уже перевищила 10 тисяч. Для порівняння, у жовтні 2025 року зафіксували менш як 5 тисяч.

Це явище фахівці називають «вулнпокаліпсисом» (vulnpocalypse) – масштабним виявленням раніше невідомих вразливостей програмного забезпечення. Під загрозою опинилися не лише сайти та комп'ютерні програми. ШІ може допомогти дослідити навіть програмне забезпечення пристроїв, які не мають відкритого вихідного коду. Йдеться, зокрема, про холодильники, системи розумного будинку та обладнання магазинів.

Метт Вайкгаус, генеральний директор компанії Finite State, яка займається безпекою підключених пристроїв, наводить приклад холодильного обладнання супермаркетів. Якщо зловмисник отримає контроль над такими системами, він зможе змінювати температуру камер зберігання продуктів. В одному з випадків у Швеції після кібератаки температура в морозильниках супермаркету піднялася до 50 градусів за Цельсієм.

Чи зможуть компанії впоратися з новими загрозами

Розробники ШІ намагаються допомогти фахівцям із кібербезпеки випереджати зловмисників. Anthropic, OpenAI та Google розвивають проєкти Project Glasswing, Daybreak і Fairwind відповідно. Вони дають фахівцям доступ до потужних моделей для пошуку вразливостей і виправлення проблем до того, як ними скористаються хакери.

Однак швидкість виявлення загроз уже створює проблеми для компаній. Якщо раніше критичне оновлення безпеки можна було тестувати протягом тижня, перш ніж встановлювати на робочі системи, тепер зволікання може дозволити зловмисникам використати вразливість.

Про це заявив генеральний директор Microsoft Сатья Наделла під час саміту DealBook. За його словами, виправлення іноді доводиться впроваджувати майже одразу після появи, що саме по собі створює ризик нестабільності систем.

Крім того, оновлення не завжди проходять без проблем. Іноді спроба усунути одну вразливість призводить до нових збоїв. Саме з оновленнями програмного забезпечення пов'язують частину нещодавніх масштабних перебоїв у роботі цифрових сервісів.

Гері Барлетт, технічний директор із державного сектору компанії Illumio, вважає, що користувачі мають вимагати від компаній вищих стандартів захисту персональних даних. Поки що експерти прогнозують період адаптації тривалістю приблизно два роки. Метт Вайкгаус вважає, що завдяки масовому виявленню та виправленню вразливостей програмне забезпечення може стати в рази безпечнішим уже протягом наступних одного-двох років.

Для звичайних користувачів головна рекомендація залишається незмінною – регулярно встановлювати оновлення операційної системи та програм. А компаніям доведеться не лише швидше виправляти помилки, а й ретельніше перевіряти код, створений за допомогою штучного інтелекту.