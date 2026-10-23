Як швидко заряджати iPhone Duo за допомогою правильного адаптера

iPhone Duo підтримує швидке дротове та бездротове заряджання, але швидкість залежить від адаптера й аксесуарів. За рекомендаціями Apple, акумулятор можна зарядити до 50% приблизно за 20 хвилин через кабель або за 30 хвилин без нього.

За даними Apple, для заряджання iPhone Duo до 50% приблизно за 20 хвилин потрібні USB-C-кабель із комплекту та сумісний адаптер живлення. Про це пише 9to5mac.

Як швидко заряджати iPhone Duo через кабель

Компанія рекомендує два варіанти:

Apple 40W Dynamic Power Adapter with 60W Max – фірмовий адаптер із максимальною потужністю 60 Вт.

Сумісний адаптер стороннього виробника потужністю від 60 Вт, який підтримує Adjustable Voltage Supply (AVS) і USB Power Delivery 3.2.

Другий варіант може бути вигіднішим, якщо потрібен універсальний зарядний пристрій для кількох гаджетів. Наприклад, адаптер Anker потужністю 100 Вт підійде не лише для смартфона, а й для енергоємніших пристроїв, зокрема Mac та iPad.

Водночас сама потужність адаптера не гарантує максимальної швидкості. Для швидкого заряджання важлива підтримка потрібних стандартів живлення.

Які аксесуари потрібні для бездротового заряджання

Для бездротового заряджання iPhone Duo до 50% приблизно за 30 хвилин Apple рекомендує використовувати зарядний пристрій MagSafe та адаптер живлення потужністю щонайменше 35 Вт.

Це може бути сумісний адаптер Apple або пристрій стороннього виробника, наприклад, Anker. Таким чином, для бездротового заряджання потрібні два окремі аксесуари: MagSafe та відповідний адаптер живлення.

Якщо комплектного USB-C-кабелю недостатньо за довжиною, можна придбати фірмовий кабель Apple завдовжки 2 метри.

Перед купівлею зарядного пристрою варто перевірити його сумісність зі стандартами, зазначеними Apple. Це допоможе уникнути ситуації, коли адаптер має високу заявлену потужність, але не забезпечує максимальної швидкості заряджання смартфона.