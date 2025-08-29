Instagram дозволяє зберігати дописи в закладках або надсилати їх друзям, але не пропонує простого способу завантажити їх на пристрій. Однак потреба зберегти цінний контент – від важливих Stories до вірусних Reels – виникає дуже часто. Існують перевірені методи, що дозволяють обійти обмеження.

Як скачати відео з інстаграм без водяного знаку?

Хоча офіційно Instagram не заохочує завантаження контенту, існує безліч сторонніх інструментів, які роблять цей процес простим і швидким. Переважно це спеціальні сайти, мобільні додатки або розширення для браузерів. Принцип їхньої роботи схожий: ви копіюєте посилання на потрібний контент, вставляєте його у відповідне поле на сервісі та отримуєте файл для завантаження, пише 24 Канал.

Дивіться також Як завантажити будь-яке відео з TikTok без водяного знаку

Як завантажити фото, відео чи Reels з Instagram?

Хоча Instagram пропонує вбудовану можливість завантаження Reels, ця функція добре захована й здебільшого вимкнена авторами або працює некоректно: отримані відео можуть бути пошкоджені або ж узагалі не скачуються, хоча додаток повідомляє про зворотне. Для звичайних публікацій така можливість узагалі відсутня.

Тут на допомогу приходить сторонні сервіси, такі як Snapinsta, sssInstagram або ReelsVideo. Усі вони працюють за схожим принципом.

Для початку виберіть у меню, що хочете завантажити – фото, відео чи Reels.

Після цього відкрийте Instagram і знайдіть допис, який хочете завантажити.

Скопіюйте посилання на публікацію.

Вставте скопійоване посилання у поле для введення на одному з запропонованих сайтів і натисніть кнопку Download.

Сервіс обробить запит і надасть файл для збереження у високій якості.

Зверніть увагу, що деякі сервіси пропонують кілька роздільних здатностей для відео. Якщо в дописі кілька фото чи відео (карусель), більшість сервісів дозволять завантажити кожен елемент окремо.

Як завантажити Stories?

Зі сторіс ситуація трохи інша. Більшість сервісів для завантаження сторіс вимагають не посилання на конкретну історію, а ім'я користувача (нікнейм).

Знайдіть бажаний сервіс для завантаження сторіс.

У полі для введення впишіть точний нікнейм користувача без символу "@".

Натисніть кнопку для пошуку. Сервіс покаже всі активні сторіс цього акаунта. Деякі сервіси також пропонують завантаження хайлайтів, тобто колекцій збережених сторіс.

Оберіть потрібні файли і завантажте їх.

Важливі примітки

Цей метод працює лише для публічних акаунтів. Завантажити сторіс із закритого профілю за допомогою таких сервісів неможливо, навіть якщо ви підписані.

Окрема тема – етичність такого завантаження. Важливо пам'ятати про авторське право та використовувати завантажені матеріали лише в особистих цілях.

Чого точно робити не варто?

Ми не рекомендуємо користуватися такими альтернативами, як мобільні застосунки чи розширення для браузерів, оскільки такі програми можуть бути пов'язані з кіберзагрозами: будь-які рішення для неофіційного скачування контенту можуть таємно постачатися зі шкідливим програмним забезпеченням, вбудованим у код. Завантаживши, ви надасте йому доступ до ваших файлів на телефоні.

Користування сайтом, який ви закриваєте відразу після використання, не нестиме для вас і вашого пристрою таких же загроз, як додатки чи розширення, які зможуть у фоні збирати інформацію 24/7.