Скоро ми побачимо комету, яка наступного разу прилетить лише через 80 000 років: як дивитися

У нашому небі ось-ось з'явиться яскравий об'єкт, який за видимістю зможе позмагатися з Полярною зорею, якщо не буде зруйнований Сонцем раніше. Це комета C/2023 A3, яку відкрили вчені китайської обсерваторії Цучиньшань у січні 2023 року, а через кілька тижнів підтвердили за допомогою телескопа ATLAS у Південній Африці.

Відтоді науковці та астрономи-аматори з усього світу спостерігають за нею у телескопи, але ці інструменти, ймовірно, не знадобляться, коли вона досягне найближчої точки до Землі 12 жовтня. Цілком можливо, що в цей день комета A3, як її називають для стислості, стане найяскравішою кометою року, – пише Gizmodo.

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Як це буде

Існує кілька дат, які варто занотувати в календарі, якщо ви хочете побачити комету:

27 вересня комета досягне перигелію — точки на своїй орбіті, в якій вона знаходитиметься найближче до Сонця. Коли це станеться, відстань A3 до зорі становитиме менше половини відстані між Землею та Сонцем. За даними виробника телескопів Celestron, у цей час комета матиме зоряну величину 3,4 і її можна буде побачити неозброєним оком.

Через кілька тижнів вона досягне найближчої відстані вже до нашої планети й повинна стати ще яскравішою, з можливою зоряною величиною 1,9 (чим менше число, тим більша світність). За іншими даними, наданими Британською астрономічною асоціацією, вона становитиме 2,8. Хто з них має рацію ми, судячи з усього, дізнаємося лише в момент появи комети.

Як дивитися

Для порівняння, Полярна зоря зазвичай має зоряну величину від 1,98 до 2,02, тоді як зоряна величина Сонця становить -26,74.

Щоб отримати найкращий досвід, варто втекти подалі від світлового забруднення міст і знайти віддалене місце. Дайте трохи часу вашим очам, щоб адаптуватися до темряви.

Хороший бінокль або телескоп забезпечить оптимальний огляд, але щоб отримати найкраще зображення неозброєним оком, Celestron радить не дивитися прямо на A3. Замість цього поверніть голову приблизно на 20 градусів від неї, що дозволить найчутливішим частинам вашого ока вловити світло, яке відбивається від A3.

Комета повинна з'явитися в сузір'ї Діви. Програми для спостереження за зірками, такі як Sky Guide, допоможуть вам знайти сузір'я і саму комету.

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Сумні новини

Комета A3 демонструє незвичну поведінку, пов'язану з її зоряною величиною. Інститут SETI стежить за цим небесним об'єктом через свою ініціативу Unistellar Network, що об'єднує в одну дослідницьку мережу звичайних людей, які цікавляться наукою та космосом. Спостереження астрономів-аматорів показали, що комета A3 несподівано потьмяніла у квітні та травні 2024 року, а потім знову стала яскравішою. Яскравість комети зменшувалася, попри те, що вона наближалася до Сонця й навпаки мала б ставати яскравішою. На думку SETI, це могло статися через зміну кута нахилу комети відносно Сонця і Землі, що призвело до того, що менше світла зорі відбивається від комети.

Іншим можливим поясненням зменшення світності є те, що вона просто розпадається й узагалі може не пережити це зближення з Сонцем. Комети здебільшого складаються з пилу та льоду, а агресивне випромінювання зорі змушує їх руйнуватися, що створює довгий сяючий хвіст уламків і газу, за який ми так любимо комети.

Якщо обставини складуться не найкращим для нас, спостерігачів, чином, то комета розпадеться й перетвориться на газ іще на підльоті до Сонця, навіть не перейшовши до зближення з Землею.

Комета C/2023 A3 не підійде так близько до Землі ще близько 80 000 років, тож подивіться на неї, поки є можливість.