Функція Gem тепер доступна всім у Google Gemini: ось чому вам обов'язково потрібно її спробувати

Gemini – це потужний чат-бот, який конкурує з ChatGPT за користувачів і першість на ринку ШІ. Хоча він трохи програє йому в ефективності, різниця між двома продуктами майже непомітна. Але Google щойно зробив одну з важливих функцій повністю безплатною для всіх, тоді як OpenAI пропонує те саме лише за гроші.

Що таке Gem

Gem – це функція кастомних ботів, які ви можете налаштувати під свої власні потреби, інтегрувавши в них готові інструкції та навчальні матеріали. Простіше кажучи, з цим ботом ви отримуєте індивідуальні відповіді без потреби щоразу вводити так званий prompt, тобто запит, питання або команду, пише 24 Канал.

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Створювати Gem-ботів дуже легко, і це можна робити під різні завдання, які ви виконуєте регулярно. Наприклад, якщо ви працюєте в сфері SMM і вам потрібно створювати запити для пошукових систем, ви можете налаштувати Gem з інтегрованою інструкцією, в якій буде вказано, що в цьому окремому чаті ви надаєте чат-боту текст, з якого потрібно сформувати SEO-запит за конкретними характеристиками. Тепер вам не потрібно щоразу прописувати цей запит – ви просто переходите в потрібний чат і відразу надаєте йому ваш текст.

Це також буде корисним для людей, яким потрібно часто вигадувати ідеї. Ваш промпт у цьому випадку міг би виглядати наступним чином: "Ти – генератор ідей для логотипів компаній. Щоразу, коли я даватиму тобі назву та опис компанії, а також пояснюватиму, в якій сфері вона працює, ти повинен придумати для мене 5 нових і оригінальних ідей для логотипа цієї компанії". Далі додайте якісь свої власні вимоги до формату відповіді.

Gem може допомогти вам організувати ваш робочий день, планувати зустрічі, складати списки справ. Він також може редагувати ваші тексти, щоб зробити їх кращими – просто пропишіть у промпті, що щоразу, коли ви даєте йому якийсь текст, він повинен його відредагувати за вашими вимогами. Функція Gem також може стати вашим особистим репетитором з будь-якої теми, яка вас цікавить.

Варіантів застосування майже безкінечна кількість. Хороша новина: якщо ви не знаєте, як можна застосувати Gem у вашій професії чи особистому житті, ви можете запитати поради в Google Gemini. Просто попросіть його вигадати кілька ідей, описавши вашу професію чи життєву ситуацію.

Як працювати з функцією Gem у Google Gemini

Ось як створити власний Gem-бот:

Перейдіть у Google Gemini та знайдіть на боковій панелі ліворуч блок під назвою "Gem-боти". Ви побачите там кілька стандартних ботів, які вже налаштувала компанія – Генератор ідей, Редактор тексту, Кар'єрний консультант, Помічник із програмування та Репетитор із навчання.

Трохи нижче ви побачите кнопку "Менеджер Gem-ботів" . Саме вона нам і потрібна. Оберіть її.

. Саме вона нам і потрібна. Оберіть її. У новому вікні натисніть велику синю кнопку "+ Новий Gem-бот" .

. Тепер дайте вашому боту назву , щоб ви могли легко зрозуміти його призначення.

, щоб ви могли легко зрозуміти його призначення. У графі нижче, яка називається "Вказівки", напишіть ваш промпт (запит, інструкції до роботи) . Обов'язково вкажіть, яку роль повинен виконувати бот. Наприклад, "ти вчитель", або "ти SEO-спеціаліст", або "ти садівник". Додайте конкретики: на чому він спеціалізується, які відповіді дає – розгорнуті чи стислі, серйозні чи наповнені гумором, складніші для розуміння чи простіші. Дайте вказівки щодо обмежень у кількості символів, якщо це для вас важливо. Розкажіть чат-боту, якою повинна бути його відповідь і чого вона не повинна містити. Можливо, ви хочете, щоб відповідь була згенерована англійською мовою? Вкажіть і це.

. Обов'язково вкажіть, яку роль повинен виконувати бот. Наприклад, "ти вчитель", або "ти SEO-спеціаліст", або "ти садівник". Додайте конкретики: на чому він спеціалізується, які відповіді дає – розгорнуті чи стислі, серйозні чи наповнені гумором, складніші для розуміння чи простіші. Дайте вказівки щодо обмежень у кількості символів, якщо це для вас важливо. Розкажіть чат-боту, якою повинна бути його відповідь і чого вона не повинна містити. Можливо, ви хочете, щоб відповідь була згенерована англійською мовою? Вкажіть і це. У блоці нижче, який називається "База знань", ви можете додати до 10 файлів, щоб Gem-бот генерував відповіді на основі них . Це можуть бути якісь великі наукові статті, за якими бот повинен буде генерувати відповіді, чи документи вашої компанії, з яких потрібно витягувати дані, чи енциклопедія садівництва, з якої Gem витягне для вас поради з вирощування рослини. Якщо таких файлів немає, просто залиште місце порожнім.

. Це можуть бути якісь великі наукові статті, за якими бот повинен буде генерувати відповіді, чи документи вашої компанії, з яких потрібно витягувати дані, чи енциклопедія садівництва, з якої Gem витягне для вас поради з вирощування рослини. Якщо таких файлів немає, просто залиште місце порожнім. Коли ваш запит готовий, ви можете відразу випробувати бота перед його збереженням . Праворуч ви побачите велике порожнє вікно. Введіть у нього текст чи конкретне питання, як ніби Gem-бот уже готовий і ви повноцінно ним користуєтесь. Прогляньте відповідь бота й подумайте, чого не вистачає цій відповіді, що потрібно покращити в промпті, щоб результат більше відповідав вашим потребам. Відредагуйте промпт ліворуч.

. Праворуч ви побачите велике порожнє вікно. Введіть у нього текст чи конкретне питання, як ніби Gem-бот уже готовий і ви повноцінно ним користуєтесь. Прогляньте відповідь бота й подумайте, чого не вистачає цій відповіді, що потрібно покращити в промпті, щоб результат більше відповідав вашим потребам. Відредагуйте промпт ліворуч. Коли налаштування завершено, збережіть бота за допомогою кнопки "Зберегти" праворуч зверху. Ваш Gem готовий.

Але це ще не все. Ви також можете закріпити його. Для цього на лівій панелі у блоці "Gem-боти" розгорніть повний список, знайдіть потрібного бота, наведіть на нього курсор і натисніть на три крапки. Виберіть "Закріпити", щоб завжди мати швидкий доступ до вашого бота.



Як налаштувати Gem-бота в Google Gemini / 24 Канал

Тепер, коли вам потрібна допомога в цьому конкретному завданні, просто натискайте на бота з назвою, яку ви йому дали, й відправляйте ваш текст чи початкове питання, яке запустить процес роботи.

Всі інші запити загального характеру чи з питань, які не стосуються цього бота, ви можете й надалі робити в звичайному Google Gemini, або налаштувати новий Gem-бот під інші цілі.