Як встановити Windows 11 на старий комп’ютер: покрокові поради

Чи можливо оновити старий комп’ютер до Windows 11, якщо він не відповідає офіційним вимогам Microsoft? Так, і це можна зробити безкоштовно за допомогою кількох перевірених методів. Сучасні інструменти дозволяють обійти обмеження щодо апаратного забезпечення, щоб насолоджуватися новою операційною системою навіть на застарілих пристроях.

На щастя, є кілька способів обійти суворі обмеження Microsoft, використовуючи безкоштовні інструменти та методи, які дозволяють встановити Windows 11 без втрати даних чи необхідності купувати нове обладнання. Оригінальні поради були опубліковані в матеріалі MUO, редакція 24 Каналу переклала та адаптувала їх для власної аудиторії.

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Як встановити Windows 11 за допомогою Flyby11?

Flyby11 – це інструмент, який допомагає видалити надокучливі апаратні обмеження, що перешкоджають встановленню Windows 11 на старі комп'ютери. Навіть якщо ваш процесор не підтримується через відсутність TPM 2.0 чи Secure Boot, Flyby11 дозволяє встановити Windows 11 версії 24H2 без проблем.

Цей застосунок використовує особливість процесу встановлення Windows 11, а саме варіант інсталяції Windows Server. На відміну від стандартного встановлення Windows 11, серверний варіант не накладає таких жорстких вимог до обладнання та пропускає більшість перевірок сумісності.

Це означає, що ви можете запустити Windows 11 на більшості непідтримуваних систем без необхідності використовувати ненадійні команди командного рядка, які можуть не спрацювати.

Хоча процес встановлення відбувається в серверному режимі, кінцевий результат – це звичайна версія Windows 11, і ваш досвід використання не відрізнятиметься від стандартного. Flyby11 надзвичайно простий у використанні, адже він автоматично завантажує та монтує ISO-файл Windows 11, тож вам не потрібно нічого налаштовувати вручну.

Важливо! Остання версія (3.0 на момент написання) навіть підтримує Windows Media Creation Tool як джерело завантаження.

Цей метод відповідає офіційній документації Windows щодо оновлення непідтримуваних систем, що робить його більш надійним порівняно з іншими способами, які Microsoft може закрити як лазівки.

Як оновити систему до Windows 11 за допомогою Flyby11?

Порівняно з іншими способами обходу апаратних вимог Windows 11, Flyby11 є найпростішим у використанні та не вимагає глибоких технічних знань.

Ось покрокова інструкція:

Завантажте архів із останньою версією Flyby11 зі сторінки релізів на офіційному репозиторії GitHub. Розпакуйте архів і запустіть файл Flyby11.exe. Після відкриття Flyby11 Upgrading Assistant програма перевірить підтримку CPU POPCNT та SSE4.2. Якщо обидва параметри підтримуються, ймовірність успішного оновлення дуже висока; натисніть кнопку Start Upgrade Now, щоб розпочати. (При першому запуску Flyby11 ви можете побачити фільтр Windows SmartScreen. Це нормально; натисніть кнопку More info, а потім Run anyway, щоб продовжити). Далі виберіть джерело завантаження ISO-файлу Windows 11 у випадаючому меню праворуч. Рекомендується використовувати опцію Download via Fido, але ви також можете скористатися Windows Media Creation Tool або локальним ISO-файлом, якщо він у вас уже є. Після вибору опції Download via Fido запуститься команда PowerShell. Ви побачите вікно, де потрібно вибрати версію, реліз, видання, мову та архітектуру Windows. Стандартні налаштування підходять, тож просто натискайте Continue, поки не з'явиться кнопка Download, і натисніть її, щоб почати завантаження ISO. Після завантаження ISO Flyby11 має автоматично розпочати процес встановлення. Якщо цього не сталося, перетягніть завантажений ISO-файл у вікно Flyby11 для монтування, після чого з'явиться вікно встановлення Windows Server. З цього моменту процес встановлення стандартний: натисніть Next у вікні встановлення Windows Server і дотримуйтесь інструкцій. Ви навіть можете зберегти свої файли, програми та налаштування. Після завершення встановлення Windows 11 завантажиться на вашому комп'ютері. Якщо ви вибрали збереження файлів, програм і налаштувань, вони залишаться такими, якими були у вашій інсталяції Windows 10.

Які обмеження на встановлення Windows 11 існують?

Flyby11 робить процес встановлення Windows 11 на старі системи максимально безболісним, але він не може подолати всі обмеження. Окрім апаратних вимог Microsoft, є ще кілька умов, які потрібно виконати, щоб Windows 11 могла працювати на вашій системі. Якщо ваш комп'ютер старший за десять років, варто спочатку оновити обладнання, адже Windows 11 може працювати повільно на таких застарілих пристроях.

Крім того, Microsoft зазначає, що непідтримувані комп'ютери з Windows 11 не гарантовано отримуватимуть оновлення. Швидше за все, ви отримуватимете щомісячні оновлення безпеки та якості, але немає впевненості, як довго це триватиме.

Великі оновлення версій чи функцій, такі як 25H2, ймовірно, не встановлюватимуться автоматично – їх доведеться інсталювати вручну, повторюючи описані вище кроки. Завжди є ризик, що в майбутньому оновлення можуть бути заблоковані.

Існує також інший, офіційний спосіб встановити Windows 11 на комп'ютер, який не підтримує вимоги системи. Він підходить для новіших комп'ютерів та ноутбуків, які проте не відповідають лбмеженням Microsoft. Але ви можете скористатися ним і, можливо, вам вдасться оновити операційну систему.