Як захистити смартфон від перегріву влітку

З підвищенням температури влітку зростає й ризик перегріву смартфонів, які ми постійно носимо з собою. Це може спричинити значне погіршення продуктивності, швидке зношування батареї та навіть пошкодження внутрішніх компонентів. Запобігання цьому забезпечить довговічність вашого ґаджета. Ось головне, що потрібно знати на цю тему.

Фактори ризику

Смартфони найкраще працюють при температурі від 0 до 35 градусів за Цельсієм. Перевищення цього діапазону створює значне навантаження на пристрій, пише 24 Канал.

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Серед основних причин перегріву:

Перебування під прямими сонячними променями або в гарячому середовищі. Наприклад, у автомобілі, де температура може досягати 60 градусів.

Інтенсивне використання, таке як ігри, перегляд відео, монтаж контенту або швидка зарядка, також сприяє підвищенню температури.

Інші фактори включають засмічені вентиляційні отвори, високу яскравість екрана, використання непотрібних функцій (GPS, Bluetooth) або навіть носіння телефону в кишені, що притискає його до тіла.

Проблеми з програмним забезпеченням, несправний акумулятор чи зарядний пристрій також можуть бути причиною перегріву.

Наслідки перегріву можуть бути серйозними. Вони варіюються від зниження продуктивності та швидкості роботи пристрою до тимчасових вимкнень або повної зупинки зарядки. Тривалий перегрів може призвести до постійного пошкодження батареї (включно з її набуханням), SIM-карти та інших важливих внутрішніх компонентів, а також до втрати даних.

Практичні кроки для запобігання перегріву

Для захисту смартфона від спеки існує кілька перевірених методів:

Забезпечте належну вентиляцію . Переконайтеся, що навколо пристроїв є достатньо простору для циркуляції повітря. Не складайте їх один на одного, оскільки це може блокувати вентиляційні отвори. Не накривайте смартфон тканиною.

. Переконайтеся, що навколо пристроїв є достатньо простору для циркуляції повітря. Не складайте їх один на одного, оскільки це може блокувати вентиляційні отвори. Не накривайте смартфон тканиною. Уникайте прямих джерел тепла . Не залишайте пристрої під прямими сонячними променями або поблизу джерел тепла, таких як печі, плити, каміни або радіатори. Якщо ви перебуваєте на пляжі чи біля басейну, використовуйте парасольку або ховайте телефон за іншими предметами.

. Не залишайте пристрої під прямими сонячними променями або поблизу джерел тепла, таких як печі, плити, каміни або радіатори. Якщо ви перебуваєте на пляжі чи біля басейну, використовуйте парасольку або ховайте телефон за іншими предметами. Регулярно очищайте пристрій . Вентиляційні отвори можуть забиватися пилом, брудом або волоссям, що ускладнює охолодження. Використовуйте стиснене повітря для їх очищення. Також розгляньте використання антипилових заглушок для портів.

. Вентиляційні отвори можуть забиватися пилом, брудом або волоссям, що ускладнює охолодження. Використовуйте стиснене повітря для їх очищення. Також розгляньте використання антипилових заглушок для портів. Коригуйте налаштування телефону . Зменшуйте яскравість екрана, оскільки це знижує навантаження на батарею та пристрій. Вимкніть автоматичне регулювання яскравості, якщо перебуваєте на вулиці. Вимкніть передачу даних (GPS, Bluetooth, Wi-Fi, мобільний інтернет), коли вони не використовуються. Також можна увімкнути режим економії заряду або режим польоту. Крім того, можна знизити частоту оновлення екрана, якщо така можливість є у вашому смартфоні.

. Зменшуйте яскравість екрана, оскільки це знижує навантаження на батарею та пристрій. Вимкніть автоматичне регулювання яскравості, якщо перебуваєте на вулиці. Вимкніть передачу даних (GPS, Bluetooth, Wi-Fi, мобільний інтернет), коли вони не використовуються. Також можна увімкнути режим економії заряду або режим польоту. Крім того, можна знизити частоту оновлення екрана, якщо така можливість є у вашому смартфоні. Закрийте непотрібні програми . Багато програм, які ви не використовуєте, продовжують працювати у фоні. Хоча вони не призводять до великого нагрівання, у поєднанні з іншими джерелами тепла в спекотну погоду це може зіграти роль.

. Багато програм, які ви не використовуєте, продовжують працювати у фоні. Хоча вони не призводять до великого нагрівання, у поєднанні з іншими джерелами тепла в спекотну погоду це може зіграти роль. Обирайте відповідні аксесуари . Якщо телефон нагрівається, зніміть чохол, оскільки він може затримувати тепло. Вибирайте чохли, що забезпечують краще розсіювання тепла, наприклад, перфоровані моделі. Для додаткового захисту від пошкоджень та води, особливо під час подорожей, розгляньте використання міцних водонепроникних чохлів або сумок. Світлі чохли притягують менше тепла.

. Якщо телефон нагрівається, зніміть чохол, оскільки він може затримувати тепло. Вибирайте чохли, що забезпечують краще розсіювання тепла, наприклад, перфоровані моделі. Для додаткового захисту від пошкоджень та води, особливо під час подорожей, розгляньте використання міцних водонепроникних чохлів або сумок. Світлі чохли притягують менше тепла. Уникайте надмірного навантаження . Постарайтеся відкласти завдання, вимогливі до ресурсів смартфона, такі як ігри, редагування відео чи фото, або швидка зарядка, особливо в спекотну погоду.

. Постарайтеся відкласти завдання, вимогливі до ресурсів смартфона, такі як ігри, редагування відео чи фото, або швидка зарядка, особливо в спекотну погоду. Правильно охолоджуйте пристрій. Якщо телефон перегрівся, негайно вимкніть його та від'єднайте від джерела живлення. Дозвольте йому повністю охолонути, перш ніж знову вмикати. Помістіть його перед вентилятором для повільного та безпечного охолодження, якщо є така можливість.

Зверніть увагу. Ніколи не кладіть перегрітий телефон у холодильник чи морозильну камеру, оскільки різка зміна температури може спричинити утворення конденсату всередині пристрою та його пошкодження.

Оновлюйте програмне забезпечення . Оновлення часто містять оптимізації енергоспоживання та виправлення помилок, які можуть впливати на температуру пристрою.

. Оновлення часто містять оптимізації енергоспоживання та виправлення помилок, які можуть впливати на температуру пристрою. Зверніть увагу на зарядку та зберігання . Заряджайте батарею лише тоді, коли це необхідно, і уникайте надмірної зарядки. Зберігайте пристрої в прохолодних, сухих місцях.

. Заряджайте батарею лише тоді, коли це необхідно, і уникайте надмірної зарядки. Зберігайте пристрої в прохолодних, сухих місцях. Моніторинг та своєчасне втручання. Використовуйте вбудовані інструменти або спеціальні додатки для моніторингу температури вашого пристрою. Вони сигналізуватимуть вам, коли потрібно вжити заходів, щоб смартфон не зламався.

Якщо смартфон перегрівається навіть тоді, коли ним не користуються, це може свідчити про проблеми з обладнанням (наприклад, акумулятором або процесором). У такому випадку варто звернутися до сервісного центру.