Як економити споживання електроенергії вдома: важливі поради для усіх

8 травня 2024, 18:30
Читать новость на русском

З огляду на постійні атаки Росії по українській енергосистемі, останнім часом виникає потреба в економному споживанні електроенергії. Так, про це українців просить "Укренерго" закликаючи знизити споживання у вечірній час з 18 до 23 години.

 Ось кілька технічних порад, які підготував 24 Канал. Вони допоможуть вам економно споживати енергію вдома у вечірній час.

Важливо Як тримати акумулятор смартфона зарядженим цілий день – поради з енергозбереження

Швидкі поради з економії

  • Відключіть електроприлади від мережі, коли ними не користуєтесь. Навіть у режимі очікування вони споживають електроенергію.
  • Використовуйте режими економії енергії, якщо вони доступні на ваших приладах. Чимало сучасної побутової техніки мають смарт-функції з економії – використовуйте їх.
  • Прання та сушіння одягу при низьких температурах. Це допоможе заощадити багато енергії. Водночас у пікові години рекомендується взагалі відмовитися від використання пральної чи посудомийної машин.
  • Не ставте гарячі страви в холодильник. Це змушує холодильник працювати довше і споживати більше енергії.
  • Підтримуйте комфортну температуру вдома. Не слід нагрівати або надмірно охолоджувати приміщення. Якщо ж вам холодно, краще тепліше одягнутися, а якщо спекотно – провентилюйте приміщення відчинивши вікна.
  • Використовуйте природне освітлення. Зараз світловий день суттєво довший: відкривайте штори та жалюзі, щоб максимально використовувати денне світло, це допоможе зменшити потребу в штучному освітленні.
  • Використовуйте термостат для регулювання температури. Це допоможе вам підтримувати комфортну температуру без витрачання зайвої енергії.
  • Регулярно чистіть фільтри кондиціонера. Забруднені фільтри можуть знизити ефективність роботи кондиціонера та збільшити споживання енергії.

Це важливо: вийміть з розеток усі зарядні пристрої

Ви коли-небудь замислювалися, чому зарядний пристрій вашого телефону теплий, навіть коли він не підключений до мережі? Це так зване фантомне витікання енергії, і воно стосується багатьох електронних пристроїв.

З цим потрібно боротися, хоч це і може здаватися дрібницею. Усе, що потрібно, це вимкнути техніку, яку ви не використовуєте. Це стосується також і блоків живлення ноутбука, комп'ютера та інших ґаджетів в режимі простою.

Таким простим кроком ви доб'єтеся значної економії енергії, яка також позитивно позначиться на вашій місячній квитанції за спожиту електроенергію.

Краще підготуйтеся заздалегідь

Замініть старі лампи розжарювання в квартирі чи будинку на енергоефективні альтернативи. Світлодіодні лампи споживають значно менше енергії і служать значно довше, що робить їх розумною інвестицією.

Можливо ви не знали, але перехід на світлодіоди може зменшити споживання енергії для освітлення на 75%!

Купуйте енергоефективні прилади. Сучасна техніка енергоефективна, звертайте увагу на початкову ціну та вартість річної експлуатації. Хоча енергоефективні прилади можуть мати вищу початкову ціну, їхні експлуатаційні витрати на електроенергію часто на 9-25% нижчі, ніж у звичайних моделей.

Звертайте увагу на прилади з маркуванням А+++, яке гарантує, що вони споживають менше енергії під час використання та в режимі очікування, ніж стандартні моделі.

До теми Як зробити, щоб батарея тримала довше на ноутбуці – поради у разі блекауту

Дотримуючись цих порад і використовуючи переваги розумних технологій, ви можете суттєво зекономити електроенергію та знизити навантаження на електромережу. Пам'ятайте, кожна дрібниця має значення!

Автор: Михайло Года