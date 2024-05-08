Як економити споживання електроенергії вдома: важливі поради для усіх

З огляду на постійні атаки Росії по українській енергосистемі, останнім часом виникає потреба в економному споживанні електроенергії. Так, про це українців просить "Укренерго" закликаючи знизити споживання у вечірній час з 18 до 23 години.

Ось кілька технічних порад, які підготував 24 Канал. Вони допоможуть вам економно споживати енергію вдома у вечірній час.

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Швидкі поради з економії

Відключіть електроприлади від мережі , коли ними не користуєтесь. Навіть у режимі очікування вони споживають електроенергію.

, коли ними не користуєтесь. Навіть у режимі очікування вони споживають електроенергію. Використовуйте режими економії енергії , якщо вони доступні на ваших приладах. Чимало сучасної побутової техніки мають смарт-функції з економії – використовуйте їх.

, якщо вони доступні на ваших приладах. Чимало сучасної побутової техніки мають смарт-функції з економії – використовуйте їх. Прання та сушіння одягу при низьких температурах. Це допоможе заощадити багато енергії. Водночас у пікові години рекомендується взагалі відмовитися від використання пральної чи посудомийної машин.

Це допоможе заощадити багато енергії. Водночас у пікові години рекомендується взагалі відмовитися від використання пральної чи посудомийної машин. Не ставте гарячі страви в холодильник. Це змушує холодильник працювати довше і споживати більше енергії.

Це змушує холодильник працювати довше і споживати більше енергії. Підтримуйте комфортну температуру вдома. Не слід нагрівати або надмірно охолоджувати приміщення. Якщо ж вам холодно, краще тепліше одягнутися, а якщо спекотно – провентилюйте приміщення відчинивши вікна.

Не слід нагрівати або надмірно охолоджувати приміщення. Якщо ж вам холодно, краще тепліше одягнутися, а якщо спекотно – провентилюйте приміщення відчинивши вікна. Використовуйте природне освітлення . Зараз світловий день суттєво довший: відкривайте штори та жалюзі, щоб максимально використовувати денне світло, це допоможе зменшити потребу в штучному освітленні.

. Зараз світловий день суттєво довший: відкривайте штори та жалюзі, щоб максимально використовувати денне світло, це допоможе зменшити потребу в штучному освітленні. Використовуйте термостат для регулювання температури. Це допоможе вам підтримувати комфортну температуру без витрачання зайвої енергії.

Це допоможе вам підтримувати комфортну температуру без витрачання зайвої енергії. Регулярно чистіть фільтри кондиціонера. Забруднені фільтри можуть знизити ефективність роботи кондиціонера та збільшити споживання енергії.

Це важливо: вийміть з розеток усі зарядні пристрої

Ви коли-небудь замислювалися, чому зарядний пристрій вашого телефону теплий, навіть коли він не підключений до мережі? Це так зване фантомне витікання енергії, і воно стосується багатьох електронних пристроїв.

З цим потрібно боротися, хоч це і може здаватися дрібницею. Усе, що потрібно, це вимкнути техніку, яку ви не використовуєте. Це стосується також і блоків живлення ноутбука, комп'ютера та інших ґаджетів в режимі простою.

Таким простим кроком ви доб'єтеся значної економії енергії, яка також позитивно позначиться на вашій місячній квитанції за спожиту електроенергію.

Краще підготуйтеся заздалегідь

Замініть старі лампи розжарювання в квартирі чи будинку на енергоефективні альтернативи. Світлодіодні лампи споживають значно менше енергії і служать значно довше, що робить їх розумною інвестицією.

, але перехід на світлодіоди може зменшити споживання енергії для освітлення

Купуйте енергоефективні прилади. Сучасна техніка енергоефективна, звертайте увагу на початкову ціну та вартість річної експлуатації. Хоча енергоефективні прилади можуть мати вищу початкову ціну, їхні експлуатаційні витрати на електроенергію часто на 9-25% нижчі, ніж у звичайних моделей.

Звертайте увагу на прилади з маркуванням А+++, яке гарантує, що вони споживають менше енергії під час використання та в режимі очікування, ніж стандартні моделі.

До теми Як зробити, щоб батарея тримала довше на ноутбуці – поради у разі блекауту

Дотримуючись цих порад і використовуючи переваги розумних технологій, ви можете суттєво зекономити електроенергію та знизити навантаження на електромережу. Пам'ятайте, кожна дрібниця має значення!