Як економити споживання електроенергії вдома: важливі поради для усіх
З огляду на постійні атаки Росії по українській енергосистемі, останнім часом виникає потреба в економному споживанні електроенергії. Так, про це українців просить "Укренерго" закликаючи знизити споживання у вечірній час з 18 до 23 години.
Ось кілька технічних порад, які підготував 24 Канал. Вони допоможуть вам економно споживати енергію вдома у вечірній час.
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Швидкі поради з економії
- Відключіть електроприлади від мережі, коли ними не користуєтесь. Навіть у режимі очікування вони споживають електроенергію.
- Використовуйте режими економії енергії, якщо вони доступні на ваших приладах. Чимало сучасної побутової техніки мають смарт-функції з економії – використовуйте їх.
- Прання та сушіння одягу при низьких температурах. Це допоможе заощадити багато енергії. Водночас у пікові години рекомендується взагалі відмовитися від використання пральної чи посудомийної машин.
- Не ставте гарячі страви в холодильник. Це змушує холодильник працювати довше і споживати більше енергії.
- Підтримуйте комфортну температуру вдома. Не слід нагрівати або надмірно охолоджувати приміщення. Якщо ж вам холодно, краще тепліше одягнутися, а якщо спекотно – провентилюйте приміщення відчинивши вікна.
- Використовуйте природне освітлення. Зараз світловий день суттєво довший: відкривайте штори та жалюзі, щоб максимально використовувати денне світло, це допоможе зменшити потребу в штучному освітленні.
- Використовуйте термостат для регулювання температури. Це допоможе вам підтримувати комфортну температуру без витрачання зайвої енергії.
- Регулярно чистіть фільтри кондиціонера. Забруднені фільтри можуть знизити ефективність роботи кондиціонера та збільшити споживання енергії.
Це важливо: вийміть з розеток усі зарядні пристрої
Ви коли-небудь замислювалися, чому зарядний пристрій вашого телефону теплий, навіть коли він не підключений до мережі? Це так зване фантомне витікання енергії, і воно стосується багатьох електронних пристроїв.
З цим потрібно боротися, хоч це і може здаватися дрібницею. Усе, що потрібно, це вимкнути техніку, яку ви не використовуєте. Це стосується також і блоків живлення ноутбука, комп'ютера та інших ґаджетів в режимі простою.
Таким простим кроком ви доб'єтеся значної економії енергії, яка також позитивно позначиться на вашій місячній квитанції за спожиту електроенергію.
Краще підготуйтеся заздалегідь
Замініть старі лампи розжарювання в квартирі чи будинку на енергоефективні альтернативи. Світлодіодні лампи споживають значно менше енергії і служать значно довше, що робить їх розумною інвестицією.Можливо ви не знали, але перехід на світлодіоди може зменшити споживання енергії для освітлення на 75%!
Купуйте енергоефективні прилади. Сучасна техніка енергоефективна, звертайте увагу на початкову ціну та вартість річної експлуатації. Хоча енергоефективні прилади можуть мати вищу початкову ціну, їхні експлуатаційні витрати на електроенергію часто на 9-25% нижчі, ніж у звичайних моделей.
Звертайте увагу на прилади з маркуванням А+++, яке гарантує, що вони споживають менше енергії під час використання та в режимі очікування, ніж стандартні моделі.
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Дотримуючись цих порад і використовуючи переваги розумних технологій, ви можете суттєво зекономити електроенергію та знизити навантаження на електромережу. Пам'ятайте, кожна дрібниця має значення!