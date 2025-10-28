Холодильник без світла: як зберегти продукти свіжими під час відключень

Коли в домі вимикають електрику, холодильник і морозильник опиняються в складному становищі. Продукти швидко нагріваються, а ризик втрати їжі зростає. Ось як заготовитись і що робити, щоб якомога довше підтримувати безпечну температуру й уникнути непотрібних втрат.

Через масовані російські обстріли енергетичної інфраструктури в Україні знову почастішали відключення електрики. У таких умовах холодильник і морозильник опиняються під загрозою — продукти швидко нагріваються, а ризик псування зростає. 24 Канал розібрався, як заздалегідь підготуватись і зберегти їжу свіжою навіть без світла. Дивіться також Як краще готувати їжу і обігрівати оселю у разі обмеження електрики

Що робити, коли холодильник втрачає живлення?

Перед тим як електрика пропаде, варто вжити кілька простих заходів. Поставте термометри в холодильник і морозильник — це дозволить контролювати температуру всередині. Заморозьте додатково воду в пластикових або металевих ємностях — такі накриття допоможуть зберегти холод довше. У морозильник згрупуйте продукти щільно: це створить "за замком" холодне середовище. Якщо очікується тривале відключення, заздалегідь закупіть блок-льод.

Як пише FoodSafety.gov, після вимкнення електрики головна порада — максимально менше відкривати дверцята холодильника чи морозильника, щоб холодне повітря залишалося всередині. Холодильник при закритих дверцятах може зберігати безпечну температуру приблизно до 4 годин. Морозильник – значно довше: якщо він повний, то до 48 годин; якщо наполовину – близько 24 годин. Якщо є охолоджувальні пакети або лід – перемістіть продукти в охолоджувач або використайте додаткові пакунки льоду.

Коли живлення відновиться, перевірте температуру: якщо в морозилці ще видно кристали льоду або показник термометра 4 °C чи нижче — продукти можна безпечно повернути на місце або заморозити знову. Якщо холодильник був без електрики понад 4 години, а продукти були теплими — м’ясо, молоко, яйця, залишки їжі — їх краще одразу викинути. Чи можна смакувати, щоб перевірити якість? Ні — запах чи смак не є надійними показниками безпечності.

За таких простих правил можна значно зменшити втрати продуктів і скоротити ризик харчового отруєння під час перебоїв із електрикою.

Які пристрої "їдять" електроенергію навіть вимкненими?

Багато людей навіть не підозрюють, що їхні телевізори, ігрові консолі та кухонні прилади продовжують споживати електроенергію навіть після вимикання. Маленький червоний індикатор на телевізорі чи цифровий годинник на мікрохвильовій печі здаються нешкідливими, але насправді це приховані "пожирачі" енергії, які можуть становити до 10% вашого рахунку за електрику.

Деякі прилади, такі як духовки та кондиціонери, використовують пасивний режим очікування для відображення цифрового годинника або внутрішнього таймера. Такі пристрої зазвичай споживають мінімальну кількість енергії.​ Інші технології, як-от голосові розумні системи або ігрові консолі, використовують активний режим очікування. Вони можуть завантажувати контент у фоновому режимі, виконувати перевірки або лишатися готовими до миттєвого запуску, буквально слухаючи навколишній простір. Такі пристрої споживають у 5-10 разів більше електроенергії в режимі очікування порівняно з пасивним режимом.​