Холодильник без света: как сохранить продукты свежими во время отключений

Когда в доме выключают электричество, холодильник и морозильник оказываются в сложном положении. Продукты быстро нагреваются, а риск потери пищи возрастает. Вот как заготовиться и что делать, чтобы как можно дольше поддерживать безопасную температуру и избежать ненужных потерь.

Из-за массированных российских обстрелов энергетической инфраструктуры в Украине снова участились отключения электричества. В таких условиях холодильник и морозильник оказываются под угрозой - продукты быстро нагреваются, а риск порчи возрастает. 24 Канал разобрался, как заранее подготовиться и сохранить пищу свежей даже без света. Смотрите также Как лучше готовить пищу и обогревать дом в случае ограничения электричества

Что делать, когда холодильник теряет питание?

Перед тем как электричество пропадет, стоит принять несколько простых мер. Поставьте термометры в холодильник и морозильник - это позволит контролировать температуру внутри. Заморозьте дополнительно воду в пластиковых или металлических емкостях - такие накрытия помогут сохранить холод дольше. В морозильник сгруппируйте продукты плотно: это создаст "за замком" холодную среду. Если ожидается длительное отключение, заранее закупите блок-лед.

Как пишет FoodSafety.gov, после отключения электричества главный совет - максимально меньше открывать дверцу холодильника или морозильника, чтобы холодный воздух оставался внутри. Холодильник при закрытой дверце может сохранять безопасную температуру примерно до 4 часов. Морозильник – значительно дольше: если он полный, то до 48 часов; если наполовину – около 24 часов. Если есть охладительные пакеты или лед – переместите продукты в охладитель или используйте дополнительные пакеты льда.

Когда питание восстановится, проверьте температуру: если в морозилке еще видны кристаллы льда или показатель термометра 4 °C или ниже - продукты можно безопасно вернуть на место или заморозить снова. Если холодильник находился без электричества более 4 часа, а продукты были теплыми - мясо, молоко, яйца, остатки пищи - их лучше сразу выбросить. Можно ли смаковать, чтобы проверить качество? Нет - запах или вкус не являются надежными показателями безопасности.

При таких простых правилах можно значительно уменьшить потери продуктов и сократить риск пищевого отравления во время перебоев с электричеством.

Какие устройства "едят" электроэнергию даже выключенными?

Многие люди даже не подозревают, что их телевизоры, игровые консоли и кухонные приборы продолжают потреблять электроэнергию даже после выключения. Маленький красный индикатор на телевизоре или цифровые часы на микроволновой печи кажутся безвредными, но на самом деле это скрытые "пожиратели" энергии, которые могут составлять до 10% вашего счета за электричество.

Некоторые приборы, такие как духовки и кондиционеры, используют пассивный режим ожидания для отображения цифровых часов или внутреннего таймера. Такие устройства обычно потребляют минимальное количество энергии. Другие технологии, например голосовые умные системы или игровые консоли, используют активный режим ожидания. Они могут загружать контент в фоновом режиме, выполнять проверки или оставаться готовыми к мгновенному запуску, буквально слушая окружающее пространство. Такие устройства потребляют в 5-10 раз больше электроэнергии в режиме ожидания по сравнению с пассивным режимом.