Найефективніша сонячна панель не завжди є найвигіднішою покупкою. На вибір впливають дах, бюджет і те, чи потрібне вам резервне живлення під час відключення світла.

Чим відрізняються типи сонячних панелей?

Збоку панелі на сусідніх дахах здаються однаковими, але матеріал визначає, скільки енергії вони виробляють. Монокристалічні моделі дають більше потужності з тієї самої площі, ніж старіші полікристалічні. Це важливо, коли мансардні вікна, димарі та вентиляційні виходи вже займають частину найсонячніших місць, пише 24 Канал.

Монокристалічні елементи роблять з одного кристала кремнію. Полікристалічні панелі там, де їх ще продають, можуть коштувати дешевше, але для тієї самої потужності їм потрібно більше місця. Тонкоплівкові панелі складаються з тонких шарів фотоелектричного матеріалу. Деякі з них гнучкі й легкі, тому підходять для нестандартного монтажу, але для звичайного скатного даху їх вибирають рідко.

Що ховається за маркуванням сучасних панелей?

Сучасні монокристалічні панелі випускають із різними технологіями елементів, зокрема TOPCon, HJT і PERC. Здебільшого вони не використовують принципово нових матеріалів, але кожна по-своєму підвищує продуктивність елемента. Наприклад, одні панелі на основі n-типу видають 440 ватів за ефективності модуля 22,5 відсотка. Інші модулі можуть показувати результати в 420 ватів і мають ефективність щонайменше 20,5 відсотка. Паспортні дані виробника не покажуть, скільки енергії панелі дадуть саме на вашому даху, адже важливий і розмір модулів.

Річний виробіток залежить і від інших чинників. Нагріті панелі працюють менш ефективно, а тінь і напрямок монтажу помітно зменшують річний результат. Двосторонні панелі ловлять відбите світло з тильного боку, але їхня перевага залежить від способу монтажу та навколишніх умов.

Як розрахувати розмір системи?

На розрахунки впливають споживання електроенергії, кількість тіні та ціна, за якою ви можете прожавати надлишки. Для розміру системи радять правило 20 відсотків. Воно означає запас потужності, який дає приблизно на 20 відсотків більше енергії, ніж споживає домогосподарство. Цей запас компенсує похмурі дні. Крім того, у кошторис входять інвертори, кріплення та робота монтажників.

Мета теж має значення. Тим, хто хоче зменшити щомісячні рахунки, потрібна одна конфігурація. Тим, хто хоче, щоб під час відключення світла працювали Wi-Fi і кухонна техніка, потрібна інша.

Як порівнювати пропозиції та вартість установки?

Перед підписанням договору порівнюйте прогнозований річний виробіток і загальні витрати, а не вати, вказані на модулях. У підсумок входять ремонт даху, дозволи, інвертори та гарантійне покриття. Саме через них порівняння пропозицій буває складним.

За даними Pipl.ua, середня вартість установки сонячних панелей в Україні у 2026 році становила від 180 000 до понад 550 000 грн, залежно від її потужності та наявності акумуляторів. Якщо рахувати суто монтажні роботи без обладнання, ціна складає близько 3 000 – 6 000 грн за 1 кВт потужності. У 2026 році ціни, ймовірно, виросли, проте актуальних даних наразі бракує.

Панелі зазвичай поступово втрачають потужність, а не виходять з ладу раптово за кілька років. Тому гарантії на продуктивність іноді важать не менше, ніж початкова ціна.

Якщо постійна дахова система надто дорога, а вам потрібне передусім резервне живлення, можна взяти портативну електростанцію. Такі пристрої продають Anker SOLIX, Jackery, BLUETTI та EcoFlow. Вони заряджаються від однієї або кількох сумісних сонячних панелей і під час відключення світла живлять обмежену кількість приладів.