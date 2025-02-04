Сотні компаній блокують DeepSeek через ризики: хто вже заборонив китайський ШІ
- Сотні компаній та державних організацій забороняють технологію штучного інтелекту від китайської компанії DeepSeek.
- До заборон приєднуються також цілі штати й країни, такі як Техас, Італія і Тайвань.
- DeepSeek зберігає дані користувачів у Китаї, що викликає занепокоєння через місцеве законодавство, яке дозволяє доступ до даних спецслужбам.
DeepSeek вразив увесь технологічний світ своєю ефективністю, обійшовши лідерів ринку ШІ. Але той факт, що ця нова технологія була створена в Китаї, не міг лишитися поза увагою. Згідно з повідомленнями ЗМІ, багато компаній, організацій та навіть цілі країни заблокували сервіс для своїх працівників і громадян через надто великі ризики. Ось хто це вже зробив.
Усі блокують DeepSeek
Керівники таких компаній, як Armis і Netskope, що працюють у сфері кібербезпеки, розповіли виданню Bloomberg, що "сотні" компаній, особливо пов'язаних з урядом, заблокували сервіс. За їхніми словами, "найбільше занепокоєння викликає потенційний витік даних через модель штучного інтелекту до китайського уряду", повідомляє 24 Канал.
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Згідно з політикою конфіденційності DeepSeek, компанія зберігає всі дані користувачів у Китаї, де місцеве законодавство зобов'язує ділитися даними зі спецслужбами за запитом. Тому всі ці страхи не є безпідставними.
Варто зазначити, що ШІ від DeepSeek може бути безпечним у єдиному випадку: коли розміщений на інших серверах. Річ у тім, що він розроблений на основі відкритого початкового коду, а тому будь-хто може взяти його й завантажити на власний сервер. Наприклад, це зробила Microsoft та деякі інші компанії. Тому в цьому випадку саме вони контролюють ШІ, а не Китай. Отримуючи доступ до ШІ таким способом, дані лишаються на сервері провайдера й не будуть передані китайському уряду.
Хто заблокував продукти DeepSeek
- Італія стала однією з перших країн, яка заборонила розробки компанії DeepSeek після розслідування, проведеного службою захисту конфіденційності. Наприкінці січня спеціальний орган із захисту даних розпочав розслідування щодо практики збору даних DeepSeek та дотримання GDPR – закону ЄС, який регулює зберігання та обробку персональних даних на території ЄС. Китайським розробникам дали 20 днів, щоб відповісти на питання про те, як і де їхня компанія зберігає дані користувачів і для чого вона використовує ці дані. DeepSeek стверджувала, що її додатки не підпадають під юрисдикцію законодавства ЄС. В Італії з цим не погодились, а тому домоглися видалення додатків DeepSeek з італійських магазинів додатків Apple і Google.
- Міністерство цифрових справ Тайваню заявило, що DeepSeek "загрожує національній інформаційній безпеці" й заборонило державним установам використовувати її штучний інтелект. У заяві міністерства йдеться, що працівники державного сектору та об'єктів критичної інфраструктури ризикують "транскордонною передачею та витоком інформації", використовуючи технологію DeepSeek. Заборона уряду Тайваню поширюється на працівників державних установ, а також державних шкіл і державних підприємств.
- Як повідомляється, офіси Конгресу США отримали попередження не використовувати технології DeepSeek. Головний адміністративний співробітник Палати представників, який надає допоміжні послуги та бізнес-рішення для Палати представників, надіслав офісам Конгресу повідомлення про те, що технологія DeepSeek "перебуває на стадії розгляду". "Зловмисники вже використовують DeepSeek для доставки шкідливого програмного забезпечення та зараження пристроїв. Щоб зменшити ці ризики, Палата представників вжила заходів безпеки, щоб обмежити функціональність DeepSeek на всіх пристроях, випущених Палатою представників", – йдеться в повідомленні. Співробітникам заборонили встановлювати додатки DeepSeek на будь-які державні смартфони, комп'ютери або планшети.
- Губернатор Техасу Грег Ебботт видав наказ про заборону програмного забезпечення DeepSeek та інших китайських компаній на державних пристроях у штаті. У своїй заяві Ебботт сказав, що Техас "не дозволить Комуністичній партії Китаю проникнути в критично важливу інфраструктуру нашого штату за допомогою штучного інтелекту, що збирає дані, і додатків для соціальних мереж. Техас продовжить захищати і обороняти наш штат від ворожих іноземних суб'єктів".
- Військово-морський флот США також наказав своїм військовослужбовцям не використовувати додатки або технології DeepSeek. Наприкінці січня ВМС надіслали електронного листа, в якому заборонили військовослужбовцям використовувати продукти DeepSeek "жодним чином" через "потенційні проблеми з безпекою та етикою, пов'язані з походженням і використанням [технологій]".
- Пентагон також заблокував доступ до технологій DeepSeek, але зробив це занадто пізно, адже деякі співробітники встигли отримати до них доступ.
- Крім того, NASA заборонило співробітникам використовувати технології DeepSeek. Журналісти отримали службову записку від керівника відділу штучного інтелекту агентства, в якій повідомляється, що сервери DeepSeek працюють за межами США, що викликає занепокоєння з погляду національної безпеки. "DeepSeek та її продукти і послуги не дозволені для використання з даними та інформацією NASA або на урядових пристроях і мережах", – йдеться в записці. Там також додається, що працівники космічного агентства "не мають права доступу до DeepSeek через пристрої NASA і мережеві з'єднання, керовані агентством".
- Видання Bloomberg Law окремо повідомило, що юридична фірма з Сан-Франциско Fox Rothschild також заблокувала DeepSeek. Це означає, що й деякі приватні компанії також вдаються до заборони китайського ШІ. Але скільки таких компаній, зараз сказати неможливо.