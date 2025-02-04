Сотні компаній блокують DeepSeek через ризики: хто вже заборонив китайський ШІ

DeepSeek вразив увесь технологічний світ своєю ефективністю, обійшовши лідерів ринку ШІ. Але той факт, що ця нова технологія була створена в Китаї, не міг лишитися поза увагою. Згідно з повідомленнями ЗМІ, багато компаній, організацій та навіть цілі країни заблокували сервіс для своїх працівників і громадян через надто великі ризики. Ось хто це вже зробив.

Усі блокують DeepSeek

Керівники таких компаній, як Armis і Netskope, що працюють у сфері кібербезпеки, розповіли виданню Bloomberg, що "сотні" компаній, особливо пов'язаних з урядом, заблокували сервіс. За їхніми словами, "найбільше занепокоєння викликає потенційний витік даних через модель штучного інтелекту до китайського уряду", повідомляє 24 Канал.

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Згідно з політикою конфіденційності DeepSeek, компанія зберігає всі дані користувачів у Китаї, де місцеве законодавство зобов'язує ділитися даними зі спецслужбами за запитом. Тому всі ці страхи не є безпідставними.

Варто зазначити, що ШІ від DeepSeek може бути безпечним у єдиному випадку: коли розміщений на інших серверах. Річ у тім, що він розроблений на основі відкритого початкового коду, а тому будь-хто може взяти його й завантажити на власний сервер. Наприклад, це зробила Microsoft та деякі інші компанії. Тому в цьому випадку саме вони контролюють ШІ, а не Китай. Отримуючи доступ до ШІ таким способом, дані лишаються на сервері провайдера й не будуть передані китайському уряду.

Хто заблокував продукти DeepSeek