Все блокируют DeepSeek

Руководители таких компаний, как Armis и Netskope, работающих в сфере кибербезопасности, рассказали изданию Bloomberg, что "сотни" компаний, особенно связанных с правительством, заблокировали сервис. По их словам, "наибольшее беспокойство вызывает потенциальная утечка данных через модель искусственного интеллекта к китайскому правительству", сообщает 24 Канал.

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Согласно политике конфиденциальности DeepSeek, компания хранит все данные пользователей в Китае, где местное законодательство обязывает делиться данными со спецслужбами по запросу. Поэтому все эти страхи не являются безосновательными.

Стоит отметить, что ИИ от DeepSeek может быть безопасным в единственном случае: когда размещен на других серверах. Дело в том, что он разработан на основе открытого исходного кода, а потому любой может взять его и загрузить на собственный сервер. Например, это сделала Microsoft и некоторые другие компании. Поэтому в этом случае именно они контролируют ИИ, а не Китай. Получая доступ к ИИ таким способом, данные остаются на сервере провайдера и не будут переданы китайскому правительству.

Кто заблокировал продукты DeepSeek