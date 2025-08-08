OpenAI оновила правила користування своїм чат-ботом, встановивши чіткі ліміти на кількість повідомлень для різних категорій користувачів. Нові обмеження стосуються як безкоштовної версії, так і платних планів.

Як працюють нові обмеження в ChatGPT?

Компанія диференціювала ліміти залежно від тарифного плану користувача, щоб оптимізувати навантаження на свої системи та запобігти зловживанням. Для користувачів безкоштовної версії ChatGPT встановлено ліміт у 10 повідомлень протягом 5 годин. Після вичерпання цього ліміту чат-бот автоматично перемикається на полегшену версію mini до моменту оновлення ліміту. Також безкоштовні користувачі мають право на одне повідомлення з використанням моделі GPT-5-Thinking на день, пише 24 Канал з посиланням на офіційні правила OpenAI.

Власники платної підписки ChatGPT Plus отримали значно вищий ліміт – до 80 повідомлень кожні 3 години. Як і у безкоштовній версії, після досягнення межі чат автоматично перейде на "міні-версію".

Користувачі Plus та Team можуть вручну обирати модель GPT-5-Thinking з тижневим лімітом у 200 повідомлень. Коли цей ліміт вичерпано, опція вибору моделі зникає з меню до наступного тижня.

Водночас автоматичні перемикання з GPT-5 на GPT-5-Thinking, коли сервіс сам вирішує, що це потрібно в конкретній ситуації, не враховуються в цьому тижневому обмеженні.

Для корпоративних клієнтів, які використовують тарифи ChatGPT Team і Pro, передбачено необмежений доступ до моделей GPT-5, однак із дотриманням правил добросовісного використання.

До цих правил належать заборони на:

Зловживання використанням, як-от автоматичне або програмне вилучення даних.

Надання доступу до облікових даних вашого облікового запису або надання доступу до вашого облікового запису будь-кому іншому.

Перепродаж доступу або використання ChatGPT для живлення сторонніх сервісів.

OpenAI залишає за собою право тимчасово обмежувати доступ у разі виявлення підозрілої активності. Компанія попереджає, що має "захисні огорожі, які допомагають запобігти неправильному використанню" й завжди працює над удосконаленням цих систем.

Нагадаємо, Microsoft, Perplexity і Cursor уже також додали GPT-5 у свої сервіси, зробивши це прямо в день презентації моделі, 7 серпня. Microsoft інтегрувала GPT-5 у свої сервіси, включаючи Copilot, Microsoft Copilot Studio, GitHub Copilot, Visual Studio Code та Azure AI Foundry. Perplexity AI додала GPT-5 як частину свого сервісу для підписників планів Pro і Max.