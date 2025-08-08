Які можливості GPT-5 приніс у сервіси Microsoft?

Microsoft заявляє, що впровадження GPT-5 є важливим кроком у розвитку штучного інтелекту, роблячи його більш потужним та ефективним для виконання робочих завдань. Ця інтеграція підтверджує зобов'язання компанії надавати користувачам доступ до найактуальніших моделей GPT протягом 30 днів після їхнього випуску, оскільки Microsoft є найбільшим інвестором OpenAI з доступом до передових розробок, пише 24 Канал з посиланням на два оголошення, опубліковані на сайті Microsoft.

Завдяки GPT-5, Copilot тепер пропонує передові інновації, оптимізовані для роботи та адаптовані до потреб бізнесу, при цьому забезпечуючи належний рівень безпеки, відповідності та конфіденційності, що очікується від Microsoft.

Серед ключових нововведень GPT-5 у Copilot виділяється "маршрутизатор у реальному часі". Він дозволяє системі аналізувати запит користувача й автоматично вибирати найвідповіднішу поведінку GPT-5 для обробки та створення відповіді. Для загальних або повсякденних питань Copilot надає пріоритет швидкості, використовуючи "розумну, високопродуктивну модель" GPT-5 для створення швидких та чітких відповідей. Проте, якщо запит є складним або багатокроковим, Copilot розпізнає потребу в глибшому аналізі та задіює "модель поглибленого мислення" GPT-5. Ця модель не поспішає, формує план, збирає та осмислює весь відповідний контекст, а потім перевіряє свою роботу, перш ніж надати детальну відповідь. Такий "двокомпонентний підхід" суттєво підвищує ефективність GPT-5 у Copilot, дозволяючи надавати як миттєві, так і ретельно продумані відповіді.

GPT-5 суттєво покращує здатність Copilot розуміти складні завдання, підтримувати контекст у тривалих діалогах та розпізнавати тонкі мовні нюанси, включно із сарказмом. Наприклад, Copilot може ефективно узагальнювати запити на комерційну пропозицію (RFP) від різних агентств або допомагати їх оцінювати, використовуючи робочі дані користувача, такі як документи, електронні листи, зустрічі та чати. Зазначається, що GPT-5 також без проблем обробляє великі скриншоти з табличними даними, що було проблемою для попередніх версій Copilot.

Доступ до GPT-5 надається безкоштовно для користувачів Microsoft Copilot на платформах Windows, Mac, Android, iOS, а також у веб-версії через copilot.microsoft.com. Щоб скористатися функцією, потрібно у списку функцій вибрати "Smart (GPT-5)".



GPT-5 у Microsoft Copilot / Скриншот 24 Каналу

Інтеграція GPT-5 охоплює ключові продукти Microsoft для розробників та корпоративних клієнтів:

Microsoft Copilot Studio . Ця платформа дозволяє розробникам обирати GPT-5 як основну модель для створення власних агентів, здатних виконувати складніші бізнес-процеси.

. Ця платформа дозволяє розробникам обирати GPT-5 як основну модель для створення власних агентів, здатних виконувати складніші бізнес-процеси. GitHub Copilot та Visual Studio Code . Користувачі з платними планами GitHub Copilot та розробники, що працюють у Visual Studio Code, тепер можуть використовувати GPT-5 для написання, тестування та розгортання коду.

та . Користувачі з платними планами GitHub Copilot та розробники, що працюють у Visual Studio Code, тепер можуть використовувати GPT-5 для написання, тестування та розгортання коду. Azure AI Foundry. Ця платформа надає розробникам доступ до всіх моделей GPT-5, забезпечуючи при цьому корпоративний рівень безпеки, відповідності стандартам та конфіденційності. В Azure AI Foundry також реалізовано маршрутизатор моделей, який обирає оптимальну модель на основі складності завдання, вимог до продуктивності та економічної ефективності.

Microsoft приділяє велику увагу безпеці GPT-5. Команда "AI Red Team" Microsoft, яка відповідає за виявлення та мінімізацію потенційних ризиків, ретельно протестувала модель глибокого мислення GPT-5. Результати показали, що вона має один із найвищих показників безпеки серед попередніх моделей OpenAI, успішно опираючись таким типам атак, як генерація шкідливого програмного забезпечення або автоматизація шахрайства.

Хоча GPT-5 значно розширює можливості Copilot для вирішення повсякденних складних запитів, для глибокої, науково-дослідної роботи, що вимагає комплексного аналізу з багатьох джерел, Microsoft рекомендує використовувати Researcher – вдосконалений агент, побудований на глибокій дослідницькій моделі OpenAI.

Як це працює у Perplexity?

Perplexity AI функціонує як розмовна пошукова система, що використовує комбінацію великих мовних моделей (LLM), таких як GPT, Claude, Gemini та власна розробка під назвою Sonar, для надання вичерпних відповідей на запити користувачів. Цей сервіс є аналогом Google Пошуку, але розуміє ваші багатошарові й складні запити у вигляді запитань, які не зрозумів би класичний пошуковик.

Досі в складі Perplexity були моделі GPT-4.1, o3 та o3-pro. Починаючи з 7 серпня компанія додала GPT-5, замінивши нею GPT-4.1. Існували побоювання, що розробники сервісу нададуть п'яте покоління лише для підписників найдорожчого плану Max за 200 доларів, але оскільки GPT-5 безплатна для всіх у ChatGPT (з обмеженнями), то й у Perplexity доступ розширили.

Наразі модель GPT-5 доступна для підписників Perplexity Pro за 20 доларів за місяць та Max за 200 доларів. Безплатні користувачі можуть традиційно використовувати лише власну модель Perplexity Sonar.

Обидві версії o3 поки що лишаються як моделі міркувань.

GPT-5 у Cursor

Cursor — це інтелектуальний редактор коду на основі Visual Studio Code, який інтегрує штучний інтелект від різних розробників (Claude, Gemini та інші) безпосередньо в процес написання, аналізу та зміни коду. Інтеграція GPT-5 значно розширює можливості редактора. Оновлення дозволяє використовувати модель для таких функцій, як автодоповнення коду та рефакторинг.

Інтеграцію GPT-5 у Cursor показали прямо на презентації нової моделі, демонструючи нові можливості кодування, які справді вражають.

Команда Cursor почала застосовувати GPT-5 дещо раніше, ніж усі інші, а тому вже поділилася першими враженнями. Ось, що можна сказати, підсумувавши їхні слова:

Керованість. GPT-5 є однією з найбільш керованих моделей. Вона потребує чітких та конкретних інструкцій, але при їх наявності демонструє високий рівень інтелекту.

Складні завдання. Модель ефективно справляється з довготривалими та складними завданнями, а також з виправленням багів, які не могли знайти й усунути інші моделі.

Генерація коду. GPT-5 здатна за один запит створити як бекенд-ендпоінт API, так і відповідний фронтенд-компонент на React, коректно обробляючи навіть складні випадки, як-от protobufs.

Стиль коду. Стиль написання моделі за замовчуванням може бути дещо багатослівним, але його можна налаштувати, щоб відповіді були більш стислими.

З нагоди запуску GPT-5 платні користувачі Cursor отримують безкоштовні кредити для використання GPT-5 протягом першого тижня.