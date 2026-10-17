Який Android-смартфон може стати альтернативою iPhone Air

iPhone Air має кілька Android-аналогів, зокрема Samsung Galaxy S25 Edge та Honor Magic 8 Pro Air. Вони поєднують тонкий корпус із флагманськими характеристиками, тоді як доступніші моделі поступаються їм у продуктивності.

Повноцінного аналога iPhone Air серед Android-смартфонів немає, проте найближчими конкурентами є Samsung Galaxy S25 Edge та Honor Magic 8 Pro Air. Обидва пристрої орієнтовані на користувачів, які хочуть отримати тонкий корпус без відмови від високої продуктивності. Про це пише BGR.

Які Android-смартфони найбільше схожі на iPhone Air

Apple представила iPhone Air у вересні 2025 року. Товщина смартфона становить 5,64 мм, а вага – 165 г. У відповідь виробники Android-пристроїв запропонували власні моделі завтовшки від 5,80 до 6,10 мм і вагою від 155 до 165 г.

Samsung Galaxy S25 Edge вийшов у травні 2025 року. Його корпус має товщину 5,80 мм, а вага становить 163 г. Honor Magic 8 Pro Air дещо товстіший – 6,10 мм, проте легший за обидва конкуренти: він важить 155 г. Смартфон Honor доступний на китайському ринку.

Чим відрізняються Samsung Galaxy S25 Edge та Honor Magic 8 Pro Air

Samsung Galaxy S25 Edge оснащений 6,7-дюймовим OLED-дисплеєм із роздільною здатністю 3120 × 1440 пікселів і частотою оновлення до 120 Гц. Усередині встановлено процесор Snapdragon 8 Elite, 12 ГБ оперативної пам'яті та накопичувач на 256 або 512 ГБ.

Основна камера має роздільну здатність 200 Мп, надширококутна – 12 Мп. Ємність акумулятора становить 3900 мА·год. Для порівняння, iPhone Air має 6,5-дюймовий OLED-дисплей із роздільною здатністю 2736 × 1260 пікселів, процесор A19 Pro, 12 ГБ оперативної пам'яті та накопичувач обсягом від 256 ГБ до 1 ТБ. Основна камера – 48 Мп, а акумулятор має ємність 3149 мА·год.

У тестах Geekbench 6 результати смартфонів близькі. Samsung Galaxy S25 Edge набрав 3111 балів в одноядерному та 9678 балів у багатоядерному тестах. iPhone Air отримав відповідно 3776 і 9628 балів.

Honor Magic 8 Pro Air продемонстрував 3373 та 10 089 балів у тих самих тестах. Смартфон оснащений процесором Dimensity 9500, дисплеєм діагоналлю 6,31 дюйма, 12 або 16 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем обсягом до 1 ТБ. Акумулятор на 5500 мА·год більший, ніж у двох конкурентів. Основні камери мають роздільну здатність 50 Мп, а третя камера – 64 Мп.

Чи варто розглядати доступніші тонкі смартфони

Якщо головний критерій – невелика товщина корпусу, альтернативами можуть стати Motorola Edge 70, Tecno Spark Slim та Infinix Hot 60 Pro Plus. Однак ці моделі відрізняються за продуктивністю та позиціюванням.

Motorola Edge 70 завтовшки 5,99 мм важить 159 г. Смартфон отримав 6,7-дюймовий OLED-дисплей, процесор Snapdragon 7 Gen 4, до 12 ГБ оперативної пам'яті, накопичувач на 512 ГБ і дві основні камери по 50 Мп. Ємність акумулятора становить 4800 мА·год. У Geekbench 6 пристрій набрав 1324 бали в одноядерному та 4035 балів у багатоядерному тестах. Його стартова ціна в Європі становила 799 євро.

Tecno Spark Slim та Infinix Hot 60 Pro Plus належать до доступнішого сегмента. Їхня товщина становить відповідно 5,93 і 5,95 мм, а вага – 156 і 155 г. Обидва смартфони мають 6,78-дюймові OLED-дисплеї з частотою оновлення 144 Гц, процесор Helio G200, до 8 ГБ оперативної пам'яті та акумулятори на 5160 мА·год. Роздільна здатність основних камер становить 50 Мп.

За наведеними в оригінальному матеріалі цінами Tecno Spark Slim коштував близько 180 євро, а Infinix Hot 60 Pro Plus – 150 доларів. Водночас їхня продуктивність значно нижча, ніж у флагманських моделей.

iPhone Air і Samsung Galaxy S25 Edge стартували з ціною близько 1100 доларів, а Honor Magic 8 Pro Air – від 4999 юанів. Тому вибір залежить від пріоритетів: Samsung та Honor пропонують флагманську продуктивність у тонкому корпусі, а Tecno й Infinix дають змогу заощадити, не відмовляючись від компактного дизайну.