Не Safari: який браузер найбільше економить батарею вашого iPhone

Нещодавнє тестування використання батареї різними браузерами на iPhone принесло несподівані результати. Згідно з експериментом, проведеним ентузіастом і опублікованим на платформі MakeUseOf, Firefox виявився найбільш енергоефективним браузером для iOS, обійшовши навіть рідний Safari від Apple.

Для забезпечення справедливого порівняння редактор MakeUseOf протестував шість популярних браузерів: Brave, Opera, Edge, Firefox, Safari та Google Chrome, розповідає 24 Канал.

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Як проводилося тестування

Тест полягав у тому, що редактор відтворював відео з YouTube у режимі автоплей протягом однієї години за однакових умов. Усі випробування проводилися на iPhone із використанням LTE, максимальної яскравості екрана, гучності встановленої на 50%, вимкненим фоновим оновленням застосунків і закритими іншими програмами.

Перед кожним тестом телефон перезавантажувався, що повинно забезпечити чисті умови для кожного браузера. Тестування починалося з рівня заряду батареї 90% (з урахуванням функції оптимізації заряду).

Який браузер для iPhone виявився найбільш енергоефективним

Результати виявилися несподіваними. Google Chrome показав найгірший результат, споживаючи 28% заряду батареї за годину. Для порівняння, Safari витратив 21%, що означає, що при повному заряді користувач Safari матиме ще чверть батареї, коли у користувача Chrome вона вже закінчиться.

Однак справжнім переможцем став Firefox, який спожив лише 18% заряду за годину, залишивши близько 30% батареї в порівнянні з Chrome при повному циклі використання.

Серед альтернатив Chrome на основі Chromium – Opera показала найкращий результат, споживаючи менше енергії, ніж Brave і Edge. При цьому Opera має вбудований VPN та інші додаткові функції, але все одно виявилася ефективнішою за Chrome. Це викликає питання до оптимізації коду Google Chrome, який, здається, має серйозні проблеми з енергоефективністю на iOS.

Чому Firefox переміг?

Цей результат особливо цікавий, враховуючи, що Apple вимагає від усіх браузерів на iOS використовувати однаковий базовий рушій WebKit, що обмежує відмінності в основній технології. Відмінності між браузерами зводяться переважно до інтерфейсу користувача та додаткових функцій.

Проте Mozilla, схоже, знайшла спосіб оптимізувати Firefox таким чином, щоб він перевершив навіть Safari на рідній платформі Apple. Це досягнення поки що не отримало широкого розголосу, але може стати серйозним аргументом для користувачів, які шукають енергоефективний браузер.

На нашу думку, перемога Firefox у цьому тестуванні є справжнім сюрпризом і може змінити підхід багатьох користувачів iPhone до вибору браузера. У час, коли ми все більше покладаємося на вебзастосунки для роботи, розваг і спілкування, енергоефективність стає критично важливою.

Firefox, який колись у 2011 році утримував 32% ринку браузерів, зараз має лише 5%, поступаючись Chrome із його 63%. Однак цей результат показує, що Mozilla все ще здатна конкурувати, пропонуючи продукт, який перевершує навіть стандартні рішення, такі як Safari.

Якщо ви часто використовуєте браузер на iPhone і хочете продовжити час роботи пристрою, варто спробувати Firefox. А чи готові ви змінити свій звичний браузер заради економії батареї?