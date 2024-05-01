Шість найкращих лаунчерів для вашого смартфона у 2024 році

Кастомізація є однією з найкращих фішок будь-якого Android-смартфона. Багато користувачів полюбляють змінювати оформлення операційної системи під пору року, настрій та навіть одяг. Лаунчери – чудовий спосіб швидко й гнучко персоналізувати свій пристрій. Ось кілька найкращих варіантів, які вам варто спробувати у 2024 році

Для тих, хто полюбляє мінімалізм

Niagara Launcher розриває шаблони, коли мова заходить про лаунчери для Android. Забудьте про звичну сітку іконок – Niagara пропонує зовсім інший підхід. Він об'єднує панель додатків і домашній екран в єдину вертикальну стрічку, зосереджуючи увагу на найбільш часто використовуваних програмах для легкого доступу однією рукою. Цей мінімалістичний дизайн — ковток свіжого повітря, але це, безумовно, справа смаку.

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Замість захаращеного екрана, Niagara покладається на обраний вами список "Вибраного". Він на видному місці вгорі, за ним іде алфавітний список усіх ваших додатків. Над списком можна налаштувати віджет, який відображає майбутні події, погоду та статистику заряду акумулятора.



Niagara Launcher / Фото 9to5google

Попри мінімалізм, Niagara відчувається функціональним та ефективним.

Сповіщення з'являються безпосередньо на головному екрані, що позбавляє вас від необхідності переходити до панелі швидких налаштувань.

Алфавітна бічна панель дозволяє швидко переходити до будь-якої програми, тримаючи все під рукою.

Проведіть пальцем по програмах, щоб відкрити ярлики та окремі сповіщення.

Папки стають "спливаючими папками", які легко інтегруються у список, розміщуючи ваші улюблені програми, не захаращуючи вигляд.

Безплатна версія забезпечує міцну основу, тоді як Pro-версія розблоковує віджет погоди та розкладу, кастомні шрифти та багато іншого за 5,99 долара на рік.

Для тих, хто сумує за Windows Phone

До речі, за дуже схожим принципом працює і, в основі якого також лежить список "Вибраного", розміщений на видному місці. Решта додатків залишаються доступними, але заховані в алфавітному списку для зручного пошуку. Важливі віджети, такі як майбутні події, погода та статистика заряду акумулятора, розташовані прямо над списком додатків, надаючи швидку інформацію з першого погляду. У нього схожий дизайн і модель розповсюдження.

Square Home Launcher для Android поверне вам знайомий інтерфейс з плитками, який ви знаєте і любите. На відміну від більшості лаунчерів для Android, які покладаються на іконки додатків, Square Home використовує сміливий, заснований на сітці макет, наповнений живими плитками.

Цей лаунчер переносить вас у часи слави Windows Phone. Кожну плитку можна налаштувати для відображення ваших улюблених програм, контактів або віджетів. Погляньте на плитку і побачите останні оновлення зі стрічки соціальних мереж, перевірте майбутні події календаря або стежте за погодою — і все це, навіть не відкриваючи програму.



Square Home Launcher / Колаж 24 Каналу

Але Square Home – це не лише ностальгія. Він пропонує дивовижну кількість функцій для користувачів Android. Ви можете створити кілька домашніх екранів для кращої організації, налаштувати різні розміри та кольори плиток, їхнє скруглення кутів та ефекти, інтегрувати свої шпалери для цілісного вигляду та інше.

Значки сповіщень дають змогу бути в курсі подій, а вертикальна прокрутка та горизонтальне перегортання сторінок забезпечують плавну навігацію.

Якщо ви прагнете комфорту звичного інтерфейсу або просто цінуєте унікальний та ефективний спосіб керування домашнім екраном Android, Square Home Launcher – це чудовий варіант.

Для тих, кому хочеться чогось геть незвичного

У світі лаунчерів для Android, Pie Launcher – це неймовірно особливий досвід. Замість звичної сітки іконок, Pie Launcher пропонує ваші улюблені програми в настроюваній круглій док-станції, коли ви торкаєтесь екрана. Ви можете провести пальцем по екрану та відкрити нещодавню програму з цього круглого плаваючого дока. Це відчувається дуже незвично, але це унікально і привертає увагу.

На щастя, у вас все ще є полиця для додатків. Натискання на центр "бульбашки" відкриває панель додатків. Ви можете прокручувати або змінювати налаштування. Насправді ви можете зробити не так багато в цьому випадку, але це приємний, легкий і дивний погляд на лаунчер Android, який ви, можливо, захочете спробувати.

Як працює базова функція Pie Launcher: відео

Для тих, кому важливий дизайн і функціональність

Лаунчер Kvaestiso має приємний і сучасний дизайн з закругленими купами. Він призначений для користувачів Android, які хочуть керувати своїм телефоном за допомогою віджетів. Замість того, щоб заповнювати домашній екран іконками додатків, Kvaestiso надає перевагу потужній функції пошуку, що дозволяє швидко знаходити те, що вам потрібно. Але це також означає, що він може бути не для всіх.

Така увага до пошуку, без сумніву, припаде до смаку користувачам, які цінують ефективність і відсутність безладу в роботі. Ви можете шукати програми, файли, події календаря, налаштування пристрою тощо. На домашній сторінці використовуються віджети. Це схоже на злиття бічної панелі віджетів iOS, але з більш потужними віджетами Android, які ви можете налаштувати.

Цей лаунчер для Android є проєктом з відкритим вихідним кодом, який ви можете отримати з F-Droid. Kvaestiso пропонує додаткову перевагу у вигляді прозорості та потенціалу для кастомізації спільнотою, що приваблює користувачів, які цінують контроль та унікальний вигляд. Однак важливо враховувати, що оновлення можуть виходити рідше, ніж у деяких популярних лаунчерів.

Як працює Kvaestiso: відео

Просто та безплатно

AIO Launcher використовує дизайнерський підхід, щоб надати все, що вам потрібно. Забудьте про нескінченні сітки іконок – AIO конденсує все в єдину вертикально прокручувану стрічку. Це, ймовірно, не сподобається любителям мінімалізму й красивих шпалер, але може бути зручно для багатьох людей.

Цей спрощений інтерфейс надає пріоритет тому, що має найбільше значення: програмам, якими ви найчастіше користуєтесь. AIO Launcher інтелектуально вивчає ваші звички та виводить програми, якими ви користуєтеся найчастіше, на перший план, забезпечуючи до них швидкий доступ. Під вибраним знаходиться повний список усіх ваших програм, організований в алфавітному порядку для зручного пошуку.

Попри мінімалістичний дизайн, AIO Launcher не жертвує функціональністю. Найважливіша інформація, як-от прогноз погоди, дзвінки, повідомлення і навіть керування відтворенням музики, з'являється безпосередньо на головному екрані. Вбудовані віджети тримають вас в курсі важливих деталей, а сповіщення плавно інтегруються, не перевантажуючи чистий естетичний вигляд.

AIO Launcher є безкоштовним і пропонує чудове рішення для користувачів Android, які прагнуть ефективного способу взаємодії зі своїм телефоном.

Як працює AIO Launcher: відео

Гнучко, красиво та функціонально

Lawnchair 14 пропонує безліч нових функцій. Особливу увагу варто звернути на оновлений віджет At a Glance. Завдяки інтеграції Smart Spacer ви можете встановлювати плагіни для перегляду всілякої інформації, від нотаток Google Keep до оновлень поїздок Uber. Ви навіть можете перемикатися між цими плагінами одним дотиком, що робить віджет надзвичайно універсальним.

Lawnchair 14 також може похвалитися функцією глобального пошуку, яка дозволяє шукати не лише у ваших додатках, але й у системних налаштуваннях і локальних файлах. Якщо ви дбаєте про конфіденційність, ви оціните включення Startpage, приватної пошукової системи.

На додаток до цих основних функцій, Lawnchair 14 пропонує безліч можливостей для налаштування. Ви можете приховати док-станцію, створити власні форми іконок і використовувати більше шрифтів.

З останніми оновленнями було покращено анімацію, особливо під час переходу до меню нещодавніх програм. У майбутніх оновленнях ми можемо очікувати на такі функції, як підтримка декількох пакетів іконок і режим відсутності додатків у лотку.

Як працює Lawnchair 14: відео