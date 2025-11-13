Meta залишилась без головного ШІ-науковця – той пішов створювати власний стартап

Головний науковець зі штучного інтелекту Meta Ян Лекун планує залишити компанію, щоб заснувати власний стартап, присвячений розробці так званих "world models" — нового типу AI, який має краще розуміти фізичний світ. Його рішення збіглося з різкою зміною стратегії Meta під керівництвом Марка Цукерберга.

Французько-американський дослідник і лауреат премії Тюрінга Ян Лекун, який понад десятиліття очолював напрям AI у Meta, збирається покинути компанію в найближчі місяці. Попередньо, він уже розпочав перемовини про фінансування власного стартапу, присвяченого створенню "world models" — штучного інтелекту, що вчитиметься не лише з текстів, а й з відео та просторових даних. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Financial Times.

Дивіться також Meta інвестує у найбільший датацентр в історії – у скільки обійдеться "забаганка"

Чому Лекун іде з Meta і що таке "world models"?

На відміну від сучасних мовних моделей, які лише прогнозують наступне слово у послідовності, "world models" мають розуміти причинно-наслідкові зв’язки, фізику та контекст реального світу. За словами Лекуна, для повної реалізації такої архітектури може знадобитися ще близько десяти років.

Як пише ArsTechnica, його відхід став ще одним епізодом у низці кадрових змін Meta, що переживає складний рік. Провальний запуск моделі Llama 4, яка показала гірші результати, ніж системи від Google, OpenAI і Anthropic, підірвав довіру до стратегії Цукерберга. А чат-бот Meta AI не зміг привабити користувачів і потрапив у низку скандалів через взаємодію з дітьми.

Лекун створив у Meta дослідницький підрозділ FAIR у 2013 році й з того часу відповідав за фундаментальні AI-розробки. Він неодноразово підкреслював, що великі мовні моделі на кшталт Llama мають практичну користь, але не здатні мислити, планувати чи розуміти світ, як люди. Його підхід усе частіше суперечив баченням Цукерберга, який ставить на швидку комерціалізацію.

За останній рік Meta змістила фокус із наукових досліджень на створення продуктів. Улітку компанія найняла 28-річного засновника Scale AI Александра Вана, заплативши 14,3 мільярда доларів за 49% його компанії та поставивши його керувати новим напрямом "суперінтелекту". Тепер Лекун підпорядковується Вану — що фактично означає втрату автономії для засновника FAIR.

Паралельно Цукерберг сформував команду TBD Lab, куди переманює інженерів з OpenAI і Google, пропонуючи зарплати до 250 мільйонів доларів. Meta прагне довести інвесторам, що її мільярдні витрати на AI виправдані, але критики побоюються, що цей курс може повторити долю провального "метавсесвіту".

Після виходу з Meta Ян Лекун залишиться професором Нью-Йоркського університету, де викладає з 2003 року, і продовжить дослідження у сфері штучного інтелекту, який, за його баченням, має мислити не як машина, а як істота, що розуміє світ навколо.

Чому Meta скоротила 600 працівників?

Компанія Meta скоротила близько 600 працівників у підрозділі, який займається розробкою штучного інтелекту. Звільнення відбулися у так званій "лабораторії суперінтелекту" – ініціативі, створеній для підвищення ефективності управління та зменшення бюрократії всередині компанії

Найбільше скорочення торкнулися команд підрозділу Fundamental AI Research (FAIR) – головного науково-дослідного центру Meta у сфері штучного інтелекту. Також зміни зачепили команди, що займалися впровадженням AI у продукти компанії та підтримкою інфраструктури. У внутрішній записці директор з питань AI Александер Ван пояснив, що рішення ухвалене для підвищення ефективності роботи.