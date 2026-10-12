Японія прощається з кнопковими телефонами: Чому навіть легендарні розкладачки зникають

Японські кнопкові телефони десятиліттями залишалися альтернативою смартфонам завдяки незвичайним функціям і тісній інтеграції з повсякденним життям. Тепер технологія, яка пережила глобальний перехід на сенсорні екрани, поступово зникає.

Японія тривалий час залишалася однією з небагатьох країн, де традиційні телефони-розкладачки продовжували користуватися попитом навіть після масового поширення смартфонів. Місцеві виробники створювали пристрої з фізичними клавіатурами, яскравими корпусами та функціями, які відповідали особливостям японського ринку. Про це пише Engadget.

Чому Японія відмовляється від кнопкових телефонів?

Такі телефони отримали назву "гара-кей" – скорочення від японського вислову "Galapagos keitai". Слово "Galapagos" відсилає до Галапагоських островів, ізольованих від решти світу, а "keitai" японською означає портативний телефон. Назва відображає особливий шлях розвитку мобільних технологій у Японії, де пристрої довго розвивалися за власними правилами.

Однак ця технологічна традиція поступово відходить у минуле. За опитуванням японського оператора NTT Docomo, частка власників мобільних телефонів, які користувалися смартфонами, зросла з 90% у 2021 році до 98% у 2025 році.

Зміни помітні й у продажах. За даними дослідницької компанії MM Research Institute, у першій половині 2025 фінансового року постачання звичайних кнопкових телефонів у Японії скоротилося більш ніж на 25% і становило менше ніж 400 000 пристроїв.

Відмова від старих телефонів може прискоритися після припинення роботи застарілих мобільних мереж. У березні 2026 року NTT Docomo завершила роботу свого сервісу мобільного інтернету третього покоління, відомого як i-mode. Це стало ще одним кроком до зникнення пристроїв, які десятиліттями залишалися частиною японського повсякдення.

Що зробило японські розкладачки особливими?

Гара-кей відрізнялися від кнопкових телефонів, які продавали в інших країнах. Японські виробники прагнули зробити їх не просто засобами зв'язку, а багатофункціональними пристроями для щоденного використання.

Вони мали міцні корпуси, фізичні клавіатури та яскравий дизайн. На багатьох моделях були отвори для ремінців, до яких користувачі прикріплювали декоративні підвіски. Такі аксесуари давали змогу персоналізувати телефон і зробити його частиною власного стилю.

Деякі пристрої підтримували функції, які згодом стали звичними для смартфонів. Наприклад, вони могли приймати телевізійні трансляції стандарту One-Seg, призначеного для мобільних пристроїв. Інші моделі оснащували інфрачервоними передавачами для швидкого обміну контактами між телефонами.

Чимало гара-кей також підтримували мобільні платежі. Вбудовані мікросхеми дозволяли розраховуватися за проїзд у громадському транспорті та покупки в магазинах. Для країни, де електронні платежі й транспортні картки стали важливою частиною повсякденного життя, такі можливості мали практичне значення.

Телефони працювали в мережах третього покоління та підтримували нескладні мобільні застосунки, які не потребували великих обсягів передавання даних. У поєднанні з відносно дешевими тарифами це робило їх привабливими для людей, яким не були потрібні великі сенсорні екрани та широкий набір функцій смартфонів.

Згодом виробники намагалися адаптувати традиційний формат до нових технологій. Зокрема, компанія Kyocera випускала гібридні пристрої під назвою "гарахо". Вони зберігали корпус-розкладачку та фізичну клавіатуру, але отримали операційну систему Android і підтримку мереж четвертого покоління.

Це дозволяло користувачам залишатися в знайомому форматі, водночас отримуючи доступ до сучасніших мереж і програмних можливостей.

Як відключення 3G впливає на старі телефони?

Однією з головних причин поступового зникнення гара-кей стало завершення роботи застарілих мобільних мереж. Японські оператори поетапно відмовляються від інфраструктури третього покоління, що створює проблеми для пристроїв, які не підтримують новіші стандарти зв'язку.

Оператор au припинив надавати послуги 3G у 2022 році, а SoftBank зробив це у 2024 році. У березні 2026 року до них приєднався NTT Docomo, який завершив роботу свого мобільного інтернету i-mode.

Наслідки виходять за межі звичайного телефонного зв'язку. За даними видання The Guardian, припинення роботи сервісу Docomo може вплинути приблизно на 500 000 людей і понад 400 моделей телефонів у Японії. Проблеми можуть виникнути також із деякими автомобільними навігаційними системами та торговельними автоматами, які досі використовують старі мережеві технології.

Для власників сумісних із 3G телефонів це означає необхідність переходити на новіші пристрої, якщо вони хочуть і надалі користуватися мобільним зв'язком та інтернетом.

Навіть якщо сам телефон залишається справним, припинення роботи мережі може зробити частину його функцій недоступними. Перехід на 4G або новіші стандарти зв'язку потребує сумісного обладнання, а не лише оновлення програмного забезпечення. Саме тому відключення 3G стало важливим чинником, який прискорює зникнення традиційних розкладачок. Пристрої, що роками справлялися з базовими потребами користувачів, більше не можуть повноцінно працювати в новій телекомунікаційній інфраструктурі.

Як старіння населення вплинуло на перехід до смартфонів?

Ще одним чинником змін є демографічна ситуація в Японії. Країна має одну з найстаріших популяцій у світі, а мобільні телефони залишаються важливим інструментом для зв'язку з родичами, отримання інформації та повсякденних потреб літніх людей.

За даними Всесвітнього економічного форуму, у 2024 році люди віком від 65 років становили 29% населення Японії. Для багатьох представників старшого покоління традиційні кнопкові телефони були зручними завдяки фізичним клавішам, зрозумілому керуванню та відсутності складного інтерфейсу.

Однак поширення смартфонів поступово змінює й цю ситуацію. Сучасні мобільні сервіси дедалі частіше передбачають використання застосунків, сенсорних екранів та інтернету. Через це навіть людям, які віддають перевагу простішим пристроям, доводиться опановувати нові технології.

У 2021 році влада Токіо роздала літнім мешканцям 3 000 смартфонів у межах ініціативи, спрямованої на підвищення цифрової грамотності. Про це повідомляло видання Japan Today. Ситуація також привертає увагу до проблеми самотності серед літніх людей. З огляду на те, що частина соціальних послуг і способів комунікації переходить в онлайн, цифрові навички стають важливішими для підтримання зв'язку з близькими та суспільством.

Водночас не можна стверджувати, що старіння населення саме по собі спричинило зникнення гара-кей. Радше демографічні зміни поєднуються з оновленням мереж, розвитком цифрових сервісів і зміною звичок користувачів.

Чи залишиться місце для кнопкових телефонів у майбутньому?

Попри загальний перехід на смартфони, інтерес до простих телефонів не зник повністю. Деякі молоді користувачі, зокрема представники покоління Z, навмисно обирають пристрої з обмеженими функціями, щоб менше відволікатися на соціальні мережі та нескінченне гортання стрічок.

Подібний підхід намагаються використати й виробники за межами Японії. Наприклад, майбутній Light Flip орієнтується на людей, які хочуть користуватися телефоном у форматі розкладачки та мінімізувати цифрові відволікання.

Водночас цей пристрій не є прямим аналогом японських гара-кей, які вирізнялися специфічними функціями та тісною інтеграцією з місцевою інфраструктурою. Традиційні моделі Kyocera та Sharp також можна знайти на торговельних майданчиках, зокрема на eBay. Проте придбання такого телефона за межами Японії не гарантує його повноцінної роботи. Багатьом моделям бракує підтримки потрібних діапазонів частот LTE, які використовують американські мобільні оператори.

Це демонструє одну з головних проблем японських телефонів: вони створювалися для конкретного ринку, тому їхні технічні особливості не завжди відповідають вимогам інших країн. У самій Японії NTT Docomo розглядає перехід на смартфони як можливість допомогти користувачам адаптуватися до нових технологій. Компанія просуває навчальні заняття у своїх магазинах, де відвідувачів навчають користуватися смартфонами.

Під час таких занять пояснюють, як переглядати вебсторінки, працювати із сенсорним екраном і використовувати жести для керування пристроєм. Це має допомогти людям, які раніше покладалися на фізичні клавіші, освоїти нові способи взаємодії з мобільними технологіями. Однак перехід має й інший бік. Смартфони відкривають доступ до значно більшої кількості сервісів, але водночас можуть сприяти тривалому перебуванню в соціальних мережах і формуванню звички постійно перевіряти екран.

Чому зникнення гара-кей означає кінець цілої технологічної епохи?

Японські кнопкові телефони були не просто застарілою альтернативою смартфонам. Вони стали прикладом того, як окрема країна може розвивати власну мобільну екосистему, створюючи пристрої з функціями, які відповідають місцевим потребам.

Гара-кей поєднували фізичні клавіатури, мобільне телебачення, інфрачервоний обмін контактами та безконтактні платежі задовго до того, як смартфони стали універсальними цифровими помічниками. Їхня популярність трималася на зручності, звичках користувачів і сумісності з місцевими сервісами.

Тепер цю екосистему поступово витісняють нові стандарти зв'язку та цифрові послуги, які орієнтуються на смартфони. Припинення роботи мереж 3G робить перехід практично неминучим для власників несумісних пристроїв, а навчальні програми операторів допомагають користувачам освоювати нову техніку.

Традиційні розкладачки навряд чи зникнуть миттєво. Частина пристроїв ще може використовуватися для базових потреб, а інтерес до простих телефонів зберігається серед людей, які прагнуть менше залежати від цифрових сервісів. Проте роль гара-кей у повсякденному житті Японії вже суттєво змінилася. Формат, який десятиліттями залишався важливою частиною місцевої мобільної культури, поступається місцем смартфонам. Разом із ним поступово зникають і звички цілого покоління користувачів, які звикли натискати фізичні клавіші, щоб залишатися на зв'язку зі світом.