В Японії за допомогою ШІ стежитимуть за тим, що ведмеді роблять в лісі

Японська префектура Тояма оголосила про плани впровадження системи моніторингу ведмедів на основі штучного інтелекту. На такий крок місцева влада пішла у відповідь на низку нещодавніх випадків зустрічі з ведмедями в регіоні.

Ініціатива, про яку було оголошено в понеділок, 29 квітня, і яка має запрацювати в найближчі місяці, використовуватиме прямі трансляції з різних камер спостереження для відстеження пересування ведмедів поблизу населених пунктів. Технологія штучного інтелекту відіграватиме вирішальну роль у розрізненні ведмедів та інших об'єктів, зафіксованих на камері.

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Як це працюватиме

Камери для проєкту будуть надані комунальними підприємствами, а також існуючими державними ініціативами з нагляду та ліквідації наслідків стихійних лих. Зокрема, камери будуть встановлені в Управлінні річкових і національних автомобільних доріг Міністерства земельних ресурсів, інфраструктури, транспорту і туризму, а також на об'єктах префектур.

Якщо пілотний проєкт виявиться успішним, подібні системи можуть бути впроваджені в інших префектурах, об'єднавши державні, приватні та комерційні мережі відеоспостереження.

Тим часом префектура Івате вже реалізує власну пілотну програму, встановивши 30 камер вздовж річок, що з'єднують гори з містом Ханамакі, де часто зустрічаються уссурійські бурі ведмеді. При виявленні ведмедя, сповіщення негайно передаються до центру моніторингу та розповсюджуються серед місцевих жителів.

Що не так з ведмедями?

В Японії почастішали випадки зустрічі людей з азійськими чорними та уссурійськими бурими ведмедями, що частково пов'язано з такими факторами, як зменшення джерел їжі та екстремальні погодні умови.

Статистика за рік, що закінчився в березні 2023 року, виявила 198 нападів ведмедів у 19 префектурах Японії, що призвело до шести смертельних випадків – це найвищий показник з моменту початку відстеження у 2016 році.

Зменшення чисельності і старіння населення країни також може загострити проблему, оскільки зменшення людської активності в сільській місцевості зменшує природний стримуючий ефект проти ведмедів. Звіти свідчать, що сільські жителі вдаються до носіння дзвіночків, коли виходять на вулицю, як до запобіжного заходу.

Проблему намагаються вирішити

Хоча зусилля уряду щодо вирішення проблеми ведмедів розпочалися в лютому з розробки комплексного плану, інтеграція штучного інтелекту в стратегії управління ведмедями почалася ще раніше.

У 2022 році в національному парку на західній стороні міста Нагаока було впроваджено систему контролю вторгнення ведмедів. Ця хмарна система моніторингу, оснащена можливостями ШІ-аналізу та сенсорними камерами, продемонструвала значний рівень успішності у виявленні ведмедів на захоплених зображеннях.

Однак траплялися випадки помилкової ідентифікації, особливо середніх ссавців, таких як єноти, собаки та борсуки. А проте, системі вдалося скоротити витрати парку на оплату праці на 20 відсотків.

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Зважаючи на постійний розвиток технологій штучного інтелекту, влада зберігає оптимізм, що нові системи моніторингу підвищать ефективність і надійність, забезпечуючи кращий захист від інцидентів, пов'язаних з ведмедями, по всій Японії.