В Японии с помощью ИИ будут следить за тем, что медведи делают в лесу

Японская префектура Тояма объявила о планах внедрения системы мониторинга медведей на основе искусственного интеллекта. На такой шаг местные власти пошли в ответ на ряд недавних случаев встречи с медведями в регионе.

Инициатива, о которой было объявлено в понедельник, 29 апреля, и которая должна заработать в ближайшие месяцы, будет использовать прямые трансляции с различных камер наблюдения для отслеживания передвижения медведей вблизи населенных пунктов. Технология искусственного интеллекта будет играть решающую роль в различении медведей и других объектов, зафиксированных на камере.

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Как это будет работать

Камеры для проекта будут предоставлены коммунальными предприятиями, а также существующими государственными инициативами по надзору и ликвидации последствий стихийных бедствий. В частности, камеры будут установлены в Управлении речных и национальных автомобильных дорог Министерства земельных ресурсов, инфраструктуры, транспорта и туризма, а также на объектах префектур.

Если пилотный проект окажется успешным, подобные системы могут быть внедрены в других префектурах, объединив государственные, частные и коммерческие сети видеонаблюдения.

Между тем префектура Ивате уже реализует собственную пилотную программу, установив 30 камер вдоль рек, соединяющих горы с городом Ханамаки, где часто встречаются уссурийские бурые медведи. При обнаружении медведя, оповещения немедленно передаются в центр мониторинга и распространяются среди местных жителей.

Что не так с медведями?

В Японии участились случаи встречи людей с азиатскими черными и уссурийскими бурыми медведями, что частично связано с такими факторами, как уменьшение источников пищи и экстремальные погодные условия.

Статистика за год, закончившийся в марте 2023 года, выявила 198 нападений медведей в 19 префектурах Японии, что привело к шести смертельным случаям – это самый высокий показатель с момента начала отслеживания в 2016 году.

Уменьшение численности и старение населения страны также может обострить проблему, поскольку уменьшение человеческой активности в сельской местности уменьшает естественный сдерживающий эффект против медведей. Отчеты свидетельствуют, что сельские жители прибегают к ношению колокольчиков, когда выходят на улицу, в качестве меры предосторожности.

Проблему пытаются решить

Хотя усилия правительства по решению проблемы медведей начались в феврале с разработки комплексного плана, интеграция искусственного интеллекта в стратегии управления медведями началась еще раньше.

В 2022 году в национальном парке на западной стороне города Нагаока была внедрена систему контроля вторжения медведей. Эта облачная система мониторинга, оснащена возможностями ИИ-анализа и сенсорными камерами, продемонстрировала значительный уровень успешности в обнаружении медведей на захваченных изображениях.

Однако были случаи ошибочной идентификации, особенно средних млекопитающих, таких как еноты, собаки и барсуки. Тем не менее, системе удалось сократить расходы парка на оплату труда на 20 процентов.

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Учитывая постоянное развитие технологий искусственного интеллекта, власть сохраняет оптимизм, что новые системы мониторинга повысят эффективность и надежность, обеспечивая лучшую защиту от инцидентов, связанных с медведями, по всей Японии.