Японія встановила новий рекорд швидкості інтернету

Японські вчені зробили справжній прорив у сфері інтернет-технологій, встановивши новий світовий рекорд швидкості передачі даних. Їхнє досягнення відкриває перспективи для майбутнього зв’язку, дозволяючи передавати величезні обсяги інформації за лічені секунди. Ця інновація може змінити підхід до глобальних комунікацій.

Якою тепер є найбільша у світі швидкість інтернету?

Японські дослідники з Національного інституту інформаційних і комунікаційних технологій повідомили про новий світовий рекорд швидкості інтернету, досягнувши передачі даних на рівні понад 125 тисяч гігабайтів за секунду на відстань 1802 кілометри. Це приблизно в 4 мільйони разів швидше, ніж середня швидкість звичайного широкосмугового інтернету, пише 24 Канал з посиланням на LiveScience.

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Цей результат більш ніж удвічі перевищує попередній рекорд 2024 року, якого досягла інша команда. Такі показники дозволяють, за приблизними підрахунками, завантажити весь архів інтернету менш ніж за чотири хвилини.

Для досягнення цієї швидкості, яка поки не була незалежно підтверджена, команда розробила новий тип оптичного волокна. Цей кабель за пропускною здатністю еквівалентний 19 стандартним оптичним волокнам, але має діаметр лише 0,127 міліметра, що відповідає товщині більшості існуючих одноволоконних кабелів. Завдяки однаковій взаємодії всіх 19 волокон зі світлом, втрати даних значно зменшуються, що робить його ідеальним для передачі на великі відстані.

Цікаво, що подібні швидкості ця ж команда демонструвала ще у березні 2023 року. Але тоді вона зіштовхнулася з перешкодами – втрати даних на великих відстанях були занадто великими, а необхідність підсилення сигналу робила технологію на тому етапі малоефективною. Усунення цих проблем дозволило значно збільшити дальність передачі. Під час експерименту дані пройшли через систему передачі 21 раз, подолавши еквівалентну відстань у 1802 кілометри, перш ніж досягти приймача.

Цей рекорд демонструє прогрес у створенні масштабованих оптичних систем зв’язку великої ємності для далеких відстаней. Очікується, що обсяги світового трафіку даних найближчим часом значно зростуть, тому нові комунікаційні інфраструктури стануть необхідністю. Дослідники планують зосередитися на практичному застосуванні технології в телекомунікаційній сфері, тож ми маємо всі шанси побачити її роботу в найближчі роки.