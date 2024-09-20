У Землі з'явиться новий природний супутник: наскільки це небезпечно та яких наслідків чекати

До кінця місяця Земля має отримати ще один супутник — невеликий астероїд, який буде захоплений гравітацією. Він приєднається до Місяця, щоб обертатися довкола планети, але ви навряд чи зможете його побачити. Чи несе він якусь загрозу для нас?

Чи є небезпека

Астероїд під назвою 2024 PT5, був помічений системою останнього попередження про зіткнення астероїдів з Землею (ATLAS) 7 серпня. Космічний камінь повинен зблизитися з планетою вже 29 вересня, пише Live Science. Помітити астероїд буде майже неможливо навіть у телескопи, оскільки він не має високої світності, кажуть учені. Ми детально описали цей випадок в окремому матеріалі, а сьогодні поговоримо лише про те, чи несе він якісь загрози для людей.

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Хоча вчені не публікували якихось припущень про потенційну небезпеку 2024 PT5, деякі висновки все ж можна зробити з їхніх заяв. Так, вони кажуть, що астероїд має досить скромні розміри – лише 10 метрів. Цього недостатньо, щоб спричинити катастрофу, якщо він почне падати в атмосферу, оскільки камінь, швидше всього, просто згорить або зменшиться до зовсім крихітних розмірів. Для порівняння, розміри астероїда Чиксулуб, який спричинив вимирання динозаврів, становив від 10 до 14 кілометрів.

Але більш важливим у цьому питанні є той факт, що моделювання траєкторії 2024 PT5 показують, що він не повинен упасти на Землю взагалі. Космічний камінь зробить один повний оберт навколо нашої планети в період з 29 вересня по 25 листопада, перш ніж вирветься з-під земного тяжіння й полетить геть. Він пробуде на нашій орбіті всього 57 днів.

Траєкторія астероїда 2024 PT5: відео

Варто зазначити, що NASA вважає будь-який космічний об'єкт, який наближається до Землі на відстань близько 190 мільйонів кілометрів, "навколоземним об'єктом", а будь-який великий об'єкт на відстані менше 7,5 мільйона кілометрів від нашої планети класифікує як "потенційно небезпечний".

Однак найчастіше це лише формальність. Наукова спільнота відстежує розташування та орбіти приблизно 28 000 астероїдів за допомогою системи ATLAS, яка складається з чотирьох телескопів і сканує все нічне небо кожні 24 години. Якщо щось виявляють, комп'ютерні моделі негайно прораховують траєкторію. NASA оцінило траєкторії всіх цих навколоземних об'єктів на період після кінця століття. Ризик апокаліптичного зіткнення з астероїдом для Землі відсутній принаймні впродовж наступних 100 років.

Статус потенційно небезпечного дають цим відносно близьким об'єктам на той випадок, якщо щось зміниться в їхній траєкторії – наприклад, неочікуване зіткнення з чимось іншим у космосі. Але відстані між планетами настільки великі, що шанси маленького астероїда зустріти щось там, мізерні.

Тож ні, людям на Землі не варто боятися за свої життя. Наша планета постійно захоплює ті чи інші космічні об'єкти, які пролітають повз, але потім вони вириваються з-під її тяжіння й летять далі в космос.