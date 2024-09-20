У Земли появится новый естественный спутник: насколько это опасно и каких последствий ждать

До конца месяца Земля должна получить еще один спутник — небольшой астероид, который будет захвачен гравитацией. Он присоединится к Луне, чтобы вращаться вокруг планеты, но вы вряд ли сможете его увидеть. Несет ли он какую-то угрозу для нас?

Есть ли опасность

Астероид под названием 2024 PT5, был замечен системой последнего предупреждения о столкновении астероидов с Землей (ATLAS) 7 августа. Космический камень должен сблизиться с планетой уже 29 сентября, пишет Live Science. Заметить астероид будет почти невозможно даже в телескопы, поскольку он не имеет высокой светимости, говорят ученые. Мы подробно описали этот случай в отдельном материале, а сегодня поговорим только о том, несет ли он какие-то угрозы для людей.

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Хотя ученые не публиковали каких-то предположений о потенциальной опасности 2024 PT5, некоторые выводы все же можно сделать из их заявлений. Так, они говорят, что астероид имеет довольно скромные размеры – всего 10 метров. Этого недостаточно, чтобы вызвать катастрофу, если он начнет падать в атмосферу, поскольку камень, скорее всего, просто сгорит или уменьшится до совсем крошечных размеров. Для сравнения, размеры астероида Чиксулуб, который вызвал вымирание динозавров, составлял от 10 до 14 километров.

Но более важным в этом вопросе является тот факт, что моделирование траектории 2024 PT5 показывают, что он не должен упасть на Землю вообще. Космический камень сделает один полный оборот вокруг нашей планеты в период с 29 сентября по 25 ноября, прежде чем вырвется из-под земного притяжения и улетит прочь. Он пробудет на нашей орбите всего 57 дней.

Траектория астероида 2024 PT5: видео

Стоит отметить, что NASA считает любой космический объект, который приближается к Земле на расстояние около 190 миллионов километров, "околоземным объектом", а любой крупный объект на расстоянии менее 7,5 миллиона километров от нашей планеты классифицирует как "потенциально опасный".

Однако чаще всего это лишь формальность. Научное сообщество отслеживает расположение и орбиты примерно 28 000 астероидов с помощью системы ATLAS, которая состоит из четырех телескопов и сканирует все ночное небо каждые 24 часа. Если что-то обнаруживают, компьютерные модели немедленно просчитывают траекторию. NASA оценило траектории всех этих околоземных объектов на период после конца века. Риск апокалиптического столкновения с астероидом для Земли отсутствует по крайней мере в течение следующих 100 лет.

Статус потенциально опасного дают этим относительно близким объектам на тот случай, если что-то изменится в их траектории – например, неожиданное столкновение с чем-то другим в космосе. Но расстояния между планетами настолько велики, что шансы маленького астероида встретить что-то там, мизерные.

Так что ни, людям на Земле не стоит бояться за свои жизни. Наша планета постоянно захватывает те или иные космические объекты, которые пролетают мимо, но потом они вырываются из-под ее притяжения и летят дальше в космос.